Air Europa retomará vuelos a Venezuela el 17 de febrero

Empresas como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca y la panameña Copa ya anunciaron la reanudación de sus conexiones con el país sudamericano

Un avión de la aerolínea Air Europa al momento del despegue del aeropuerto de Málaga, España.

AFP

MADRID.- La aerolínea española Air Europa informó este lunes que retomará sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero, sumándose así a otras compañías que retoman sus operaciones a ese país tras la suspensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

"Estamos iniciando la reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela, con los primeros vuelos previstos para los días 17, 20 y 22 de febrero", indicó Air Europa en su página web.

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela, con vuelos suspendidos.
ACUERDOS

República Dominicana informa reanudación de vuelos con Venezuela
Perkins Rocha, asesor legal del partido de oposición Vente Venezuela, habla con los medios de comunicación mientras espera los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas el 28 de julio de 2024, comicios en los que el régimen de Nicolás Maduro cometió fraude.
Política

Excarcelan en Venezuela a Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado

Al igual que otras aerolíneas internacionales, Air Europa había suspendido sus vuelos a Venezuela tras una alerta aérea emitida el 21 de noviembre por Estados Unidos sobre riesgos en la zona por actividad militar.

Tras los bombardeos de Washington sobre Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el regulador estadounidense de aviación (FAA) levantó la prohibición a las compañías aéreas comerciales para sobrevolar el Caribe.

La otra gran aerolínea española, Iberia, está evaluando las garantías de seguridad antes de anunciar fecha para retomar los vuelos a Venezuela, según la prensa española.

Empresas como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca y la panameña Copa ya anunciaron la reanudación de sus conexiones con el país sudamericano.

FUENTE: Con información de AFP

