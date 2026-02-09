Air Europa retomará vuelos a Venezuela el 17 de febrero

Un avión de la aerolínea Air Europa al momento del despegue del aeropuerto de Málaga, España.

MADRID.- La aerolínea española Air Europa informó este lunes que retomará sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero, sumándose así a otras compañías que retoman sus operaciones a ese país tras la suspensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

"Estamos iniciando la reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela, con los primeros vuelos previstos para los días 17, 20 y 22 de febrero", indicó Air Europa en su página web.

Al igual que otras aerolíneas internacionales, Air Europa había suspendido sus vuelos a Venezuela tras una alerta aérea emitida el 21 de noviembre por Estados Unidos sobre riesgos en la zona por actividad militar.

Tras los bombardeos de Washington sobre Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el regulador estadounidense de aviación (FAA) levantó la prohibición a las compañías aéreas comerciales para sobrevolar el Caribe.

La otra gran aerolínea española, Iberia, está evaluando las garantías de seguridad antes de anunciar fecha para retomar los vuelos a Venezuela, según la prensa española.

Empresas como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca y la panameña Copa ya anunciaron la reanudación de sus conexiones con el país sudamericano.

