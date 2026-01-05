Al menos 14 periodistas detenidos durante sesión inaugural del Parlamento chavista

CARACAS - El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos durante la jornada del lunes, en coincidencia con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional chavista.

“Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este 5 de enero: once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales”, informó el sindicato en un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con la organización gremial, cuatro de los detenidos fueron liberados, mientras que los otros diez permanecen privados de libertad, “algunos en situación de desaparición forzosa”.

Represión

El SNTP aseguró que durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional no se permitió a los periodistas transmitir en directo, grabar ni tomar fotografías. “Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y accedieron a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”, denunció el sindicato.

La organización mencionó de manera particular el caso de Daniel Álvarez, periodista de Televen, a quien le incautaron su teléfono celular durante un lapso. “Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico”, advirtió el SNTP.

FUENTE: Con información de Europa Press