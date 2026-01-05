lunes 5  de  enero 2026
IMPACTO

Precios del petróleo cierran al alza tras dudas en los mercados sobre Venezuela

El precio del barril de crudo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1,74% y cerró a 58,32 dólares

Imagen de una plataforma petrolera.

Imagen de una plataforma petrolera.

ANDY BUCHANAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, en un mercado que duda que las empresas estadounidenses puedan explotar de inmediato las gigantescas reservas de crudo de Venezuela, tras la captura del ahora detenido narcodictador Nicolás Maduro.

El precio del barril de crudo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1,74% y cerró a 58,32 dólares.

Lee además
El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"
El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 1,66% hasta los 61,76 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que autorizaría a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela.

El país cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita e Irán, pero la producción es actualmente muy escasa, en torno a un millón de barriles al día y con una infraestructura destrozada por casi tres décadas de desgobiernos socialistas entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Factores que causaría el desplome de los precios del crudo

Un eventual levantamiento del embargo petrolero a Venezuela y la intención manifestada por Washington de explotar sus reservas son, en teoría, factores bajistas para el crudo.

Pero "toda esperanza de una rápida reapertura de los grifos se desvaneció pronto" el lunes, explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Para producir significativamente más, "las necesidades de inversión son enormes", explica Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Además de sus infraestructuras envejecidas, el país cuenta con "petróleo crudo pesado y ácido que no todas las refinerías pueden procesar", añade.

Según este experto, las compañías petroleras estadounidenses, además, "actuarán con prudencia antes de invertir masivamente, especialmente debido a los problemas políticos y de seguridad que podrían seguir siendo importantes" en el país.

El analista señala, asimismo, que las petroleras saben que un aumento sustancial de la producción haría bajar más los precios y deteriorar sus beneficios.

El valor de los pactos con Trump

Sin embargo, muchos analistas pasan por alto los acuerdos políticos logrados por Trump y los principales productores de petróleo en el mundo. Entre las parte del acuerdo está mantener estable el mercado y hacer bajar muchos más los precios de forma paulatina.

Los precios del crudo ya están lastrados por las perspectivas de superávit de oferta, debido a los incrementos de producción decididos por productores de primer orden.

Paralelamente, "parecería que algunos petroleros" sometidos al bloqueo naval estadounidense en Venezeuala han "huido (...) desactivando sus localizadores", señala Kilduff.

Al menos 16 buques sancionados abandonaron las aguas venezolanas tras la captura de Maduro, según varias empresas especializadas en vigilancia marítima.

Trece de estos buques están cargados, con unos 12 millones de barriles de crudo y combustible destinados principalmente a China, indicó a la AFP el sitio de seguimiento marítimo TankerTrackers.com.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

El impacto en el precio del petróleo tras la captura de Maduro

Por favor, detente un minuto y lee esto... EEUU y el petróleo en Venezuela

Petróleo estable a la espera de avance en negociaciones sobre Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami ficha al mejor arquero de la MLS en la temporada pasada

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.
DEPORTES

Tyson Fury anuncia que regresa al cuadrilátero

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Te puede interesar

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.
LA BOLSA

El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los sospechosos fueron identificados como Kevieon Smith, Omarion Phillips y Jamar McKay.
ROBO

Violento asalto en Miami termina con tres detenidos y cadena de oro recuperada

Inmigrante detenido por ICE.
MANO DURA

DeSantis: Operación Maremoto supera los 10.000 arrestos de inmigrantes ilegales en Florida

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
POLÍTICA

¿Quién es el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro?

Miembros del Ejército de los Estados Unidos durante uno de los entrenamientos en la base militar estadounidense Sherman, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025, un día antes de capturar a Nicolás Maduro.
OPERACIóN HISTóRICA

Pentágono: Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro