sábado 23  de  agosto 2025
COLOMBIA

Álvaro Uribe encabeza homenaje a Miguel Uribe y aboga por un Estado "con seguridad legítima y democrática"

Visiblemente afectado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo unos minutos frente a los restos del senador Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá

El expresidente Álvaro Uribe Vélez encabezó un acto en el parque El Golfito de Bogotá, donde ocurrió el atentado en junio de 2025 contra el senador Miguel Uribe Turbay

Cuenta en IG de Álvaro Uribe Vélez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió homenaje este sábado 23 de agosto al senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el lunes 11 tras el atentado sufrido en junio pasado. El acto, con dirigentes del Centro Democrático, se realizó en el parque El Golfito en Bogotá, donde fue atacado el precandidato presidencial de 39 años.

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz. Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática”, indicó Uribe.

Instó a que, como lo reclamó Miguel Uribe Turbay, "haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia, se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento".

El exmandatario, a a quien esta semana el Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad mientras se dirime la apelación del fallo en su contra, se refirió al autor material del asesinato de Uribe Turbay.

Dijo: “Necesitamos seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga y le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad”.

El exmandatario expresó, además: "No vengamos aquí como venganza".

Visita al cementerio

Más temprano, Uribe Vélez visitó este la tumba del senador Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá. Visiblemente afectado, permaneció unos minutos frente a los restos del dirigente político.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, señaló: "Es un momento doloroso, pero también una oportunidad para decirle a Colombia que estamos firmes y que seguimos honrando la memoria de Miguel”.

Agregó que “los terroristas no van a doblegar la fe del pueblo colombiano. Aunque el país vive una situación difícil, estoy seguro de que Colombia se va a recuperar. De la mano de los demócratas, en una gran unidad, el Centro Democrático está listo para defender lo que hemos construido”.

Embed

FUENTE: Con información de W Radio/ Semana/ La FM

