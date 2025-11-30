domingo 30  de  noviembre 2025
COLOMBIA

Álvaro Uribe: Tenemos que ganar las elecciones para evitar la destrucción de la democracia

El expresidente de Colombia acusó al candidato Iván Cepeda de vínculos con las FARC y el narcotráfico con el apoyo de La Habana "que fortaleció a criminales"

El expresidente de Colombia, Àlvaro Uribe.&nbsp;

El expresidente de Colombia, Àlvaro Uribe. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- A casi seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el expresidente de ese país, Álvaro Uribe, cuestionó con firmeza el apoyo a la violencia y las pretensiones del senador Iván Cepeda, candidato del izquierdista Gustavo Petro, y aseguró que su partido y las fuerzas democráticas tienen que ganar los comicios para evitar la destrucción de la democracia.

En declaraciones a una revista colombiana, el exmandatario conversó ampliamente sobre la situación política y electoral, los esfuerzos por definir la candidatura de su partido Centro Democrático y la violencia extendida en 800 municipios del país y la amenaza que puede representar un triunfo de Cepeda, apoyado por el petrismo.

Lee además
El expresidente de Colombia, Àlvaro Uribe. 
Elecciones en Colombia

Expresidente Álvaro Uribe anuncia que aspirará al Senado tras anulación de su condena
El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023. 
NARCOTRÁFICO

Uribe advierte que Colombia puede ser vista por EEUU como amenaza ante inacción contra el narcotráfico

“Tenemos que ganar las elecciones para evitar la destrucción democrática en Colombia”, afirmó.

Los comicios para elegir a los legisladores el día 8 de marzo de 2026 y para la presidente que sustituirá a Petro están previstos para el 31 de mayo de 2026, con un balotaje eventual para el 21 de junio. Todo el proceso, en un escenario político minado por la violencia política y el narcotráfico que controlan las FARC y el ELN, bajo la mirada tolerante del gobierno.

La toma de posesión se realizaría el 7 de agosto del próximo año.

Cepeda y la violencia

En sus declaraciones, Uribe subrayó los vínculos del senador Cepeda con las FARC, su apoyo a las movilizaciones de los violentos, lo que consideró “gravísimo”. Todo un proceso con el respaldo de La Habana.

“Eso condujo al asesinato del doctor Miguel Uribe Turbay. Con todo ese proceso de La Habana fortalecieron la capacidad de los criminales. En 2010 habían perdido capacidad para poder cometer magnicidios, como el que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Turbay [el 7 de junio de 2025]".

Señaló que Colombia en 2010, después de descontarle a la producción de coca los decomisos, “entregó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado fueron 1.815. Entonces, en todo eso tiene responsabilidades el senador Cepeda”.

Y abordó directamente los planes del candidato de Petro.

Según dijo, Cepeda quiere radicalizar y profundizar las reformas de Petro, la estatización total de la salud y del sistema pensional en perjuicio de los colombianos. Y añadió:

“¿Qué va a profundizar? Esta violencia que hoy tiene un control en un espacio muy importante en casi 800 municipios colombianos y que se convierte en una gran amenaza a la democracia. ¿Qué va a profundizar? Acabar con la inversión extranjera, con la inversión nacional. Lograr que este país tenga un consumo sin capital por el narcotráfico o por loterías, como las remesas. O por momentos de suerte, como estos dos años cafeteros. O este precio del oro, aunque un alto porcentaje de minería ilegal irriga mucho las cadenas de consumo”, afirmó.

Rescatar a Colombia

Aseguró que pretenden derrotar a Cepeda, “no en las urnas, sino ya”, en un esfuerzo por rescatar la democracia.

“Él nos quiere mantener en este desafío innecesario, ideológico del presidente Petro contra el gobierno de EEUU”. Y precisó:

“Si usted lee las declaraciones del senador Cepeda en el periódico La Jornada, de México, hombre, él se atreve a decir que el presidente Trump no tiene interés en acabar con el narcotráfico. E ignora que allá hoy están haciendo más esfuerzos contra el consumo que lo que nosotros hacemos en un país cuyos municipios, ciudades, se están llenando de microtráfico y de consumidores, afectando muy seriamente a nuestras familias, a nuestra juventud, a nuestra economía y a nuestra democracia”.

FUENTE: Revista Semana

Temas
Te puede interesar

Derecha y centroderecha definen alianza estratégica para repeler socialismo  

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Te puede interesar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida