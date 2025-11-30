Álvaro Uribe: Tenemos que ganar las elecciones para evitar la destrucción de la democracia

BOGOTÁ .- A casi seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia , el expresidente de ese país, Álvaro Uribe , cuestionó con firmeza el apoyo a la violencia y las pretensiones del senador Iván Cepeda , candidato del izquierdista Gustavo Petro, y aseguró que su partido y las fuerzas democráticas tienen que ganar los comicios para evitar la destrucción de la democracia.

En declaraciones a una revista colombiana, el exmandatario conversó ampliamente sobre la situación política y electoral, los esfuerzos por definir la candidatura de su partido Centro Democrático y la violencia extendida en 800 municipios del país y la amenaza que puede representar un triunfo de Cepeda, apoyado por el petrismo.

“Tenemos que ganar las elecciones para evitar la destrucción democrática en Colombia”, afirmó.

Los comicios para elegir a los legisladores el día 8 de marzo de 2026 y para la presidente que sustituirá a Petro están previstos para el 31 de mayo de 2026, con un balotaje eventual para el 21 de junio. Todo el proceso, en un escenario político minado por la violencia política y el narcotráfico que controlan las FARC y el ELN, bajo la mirada tolerante del gobierno.

La toma de posesión se realizaría el 7 de agosto del próximo año.

Cepeda y la violencia

En sus declaraciones, Uribe subrayó los vínculos del senador Cepeda con las FARC, su apoyo a las movilizaciones de los violentos, lo que consideró “gravísimo”. Todo un proceso con el respaldo de La Habana.

“Eso condujo al asesinato del doctor Miguel Uribe Turbay. Con todo ese proceso de La Habana fortalecieron la capacidad de los criminales. En 2010 habían perdido capacidad para poder cometer magnicidios, como el que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Turbay [el 7 de junio de 2025]".

Señaló que Colombia en 2010, después de descontarle a la producción de coca los decomisos, “entregó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado fueron 1.815. Entonces, en todo eso tiene responsabilidades el senador Cepeda”.

Y abordó directamente los planes del candidato de Petro.

Según dijo, Cepeda quiere radicalizar y profundizar las reformas de Petro, la estatización total de la salud y del sistema pensional en perjuicio de los colombianos. Y añadió:

“¿Qué va a profundizar? Esta violencia que hoy tiene un control en un espacio muy importante en casi 800 municipios colombianos y que se convierte en una gran amenaza a la democracia. ¿Qué va a profundizar? Acabar con la inversión extranjera, con la inversión nacional. Lograr que este país tenga un consumo sin capital por el narcotráfico o por loterías, como las remesas. O por momentos de suerte, como estos dos años cafeteros. O este precio del oro, aunque un alto porcentaje de minería ilegal irriga mucho las cadenas de consumo”, afirmó.

Rescatar a Colombia

Aseguró que pretenden derrotar a Cepeda, “no en las urnas, sino ya”, en un esfuerzo por rescatar la democracia.

“Él nos quiere mantener en este desafío innecesario, ideológico del presidente Petro contra el gobierno de EEUU”. Y precisó:

“Si usted lee las declaraciones del senador Cepeda en el periódico La Jornada, de México, hombre, él se atreve a decir que el presidente Trump no tiene interés en acabar con el narcotráfico. E ignora que allá hoy están haciendo más esfuerzos contra el consumo que lo que nosotros hacemos en un país cuyos municipios, ciudades, se están llenando de microtráfico y de consumidores, afectando muy seriamente a nuestras familias, a nuestra juventud, a nuestra economía y a nuestra democracia”.

FUENTE: Revista Semana