Amnistía Internacional: venezolanos en el exilio carecen de protección

A pesar de tener leyes que definen a los refugiados en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, rara vez las aplican, según el organismo.

“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Venezolanos sin protección

Chile carece de programas de protección temporal para venezolanos, las autoridades chilenas siguen implementando medidas y prácticas ilegales, como la exigencia de "auto-denuncia y el examen de pre-admisibilidad" de las solicitudes de asilo, que obstaculizan el derecho a su solicitud.

En Colombia, el Permiso Especial de Permanencia y el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos otorgan estatus migratorio pero carecen de protección contra la devolución a Venezuela. Además de exigir requisitos documentales de difícil cumplimiento, límites temporales excluyentes, demoras importantes en la tramitación de solicitudes.

En Perú, el Carné de Permiso Temporal de Permanencia tiene limitaciones en la práctica y no protege contra la devolución ni garantiza el acceso a servicios de salud.

En Ecuador, la Visa de Residencia Temporal de Excepción tiene requisitos restrictivos que limitan la accesibilidad.

Amnistía Internacional asegura que los programas potencialmente considerados de “protección complementaria” y otras medidas de regularización migratoria no ofrecen niveles de protección equivalentes al asilo. Si bien han permitido otorgar a personas venezolanas un estatus migratorio regular y acceso a algunos derechos y servicios, dicha protección no es equiparable a la protección internacional a las que las personas venezolanas tienen derecho.

Además el organismo le exige a los países antes mencionados, garantizar acceso urgente a protección internacional y complementaria. La situación empeora con más de 7,71 millones de venezolanos buscando protección en el extranjero, un aumento de 1,4 millones entre mayo de 2022 y agosto de 2023.

FUENTE: Con información de Amnistía Internacional