"Si alguien me hubiese dicho que yo, que cuidé ancianos durante 30 años, me vería en la vejez hurgando por comida entre la basura y la pudrición, lo hubiese dado por loco o lo hubiese matado a insultos. Esta no es una situación de vida que yo provoqué o que merezca luego de tantos años de trabajo y de compromisos con el proceso revolucionario. Al menos tengo un techo, gracias a mi difunto esposo que lo obtuvo en la época de las microbrigadas, pero vivo en la total indigencia, ni siquiera ropa interior, sábanas o toallas me puedo permitir comprarme. Si una palabra describe lo que hoy siento es destrozada: el alma la tengo destrozada, y a mi edad las esperanzas son un chiste de mal gusto", añade Graciela con evidente enojo en la voz.

Para ella, la opción de adquirir dólares también es "matemáticamente imposible". Con el total de su chequera de jubilación solo podría comprar, en las estatales Casas de Cambio (Cadeca), apenas unos 13 dólares con la tarifa actual impuesta por el régimen de 123 pesos por cada dólar.

Según los estándares del Banco Mundial (BM) el umbral de pobreza se sitúa en 1,90 dólares diarios. Una cubana como Graciela tiene que vivir con 0,43 centavos de dólar al día, es decir, en la extrema pobreza. Pero una familia de tres miembros que ingrese 10.000 pesos al mes (unos 81 dólares) solo estaría ligeramente mejor: dispondría de 0,90 centavos de dólar diarios per cápita.

Los días de pago a los jubilados, en las sucursales del Banco Metropolitano se puede apreciar la desesperación, la angustia y la resignación en las miradas de los ancianos que hacen la cola. El tema común de sus conversaciones es la incertidumbre de no saber si al día siguiente seguirán subiendo los precios del pan, del azúcar, la leche o los medicamentos. Muchísimos, como Fermín Maturell, se han rendido, y si están vivos es "casi por inercia".

"He visto a par de conocidos que me encuentro todos los meses en la cola del banco buscando alimentos entre la basura de los negocios particulares o entre los deshechos del agromercado. Si no fuese por mi hija, que cada dos meses me puede enviar una tierrita, yo estaría como ellos, comiendo de la basura", señala Maturell y añade que los ancianos se llevan la peor parte "ya que no pueden buscar un empleo", por cuestiones lógicas de salud y vejez, y dependen exclusivamente de la exigua chequera o de familiares en el extranjero.

Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, según datos estatales, la población de 50 años o más residente en la Isla era de 4.022.616 personas.