miércoles 31  de  diciembre 2025
ELECTRICIDAD

Apagón en Buenos Aires afectó a casi un millón de usuarios bajo calor extremo

El apagón en Buenos Aires se prolongó por casi cuatro horas. La concesionaria privada Edesur dijo que el servicio se restableció por etapas

La empresa privada de electricidad Edesur informó que desplegó un operativo especial tras el apagón en Buenos Aires para atender las fallas, relacionadas con la alta demanda por la ola de calor en víspera de Año Nuevo.

Cuenta en X de Martín Dandach
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- Casi un millón de usuarios quedaron sin servicio eléctrico en Buenos Aires y su poblada periferia la madrugada de este miércoles 31 de diciembre debido a problemas de tensión en medio de una fuerte demanda por el agobiante calor del verano austral.

Según informó el ente regulador de energía eléctrica, el pico del apagón se prolongó por casi cuatro horas con temperaturas que rondaron los 30 °C por la noche.

La concesionaria privada de electricidad Edesur informó que el servicio se restableció por etapas y al mediodía del miércoles apenas unos miles de usuarios quedaban sin suministro.

El corte de suministro se produjo en coincidencia con anuncios de nuevas alzas de tarifas de electricidad, que aumentarán un 2% a partir del 1 de enero.

Operativo especial

Edesur informó que desplegó "un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor en víspera de Año Nuevo".

El apagón dejó al emblemático Obelisco de Buenos Aires en penumbras y afectó una extensa área en el populoso cordón que rodea a Buenos Aires.

En barrios de clase media de la capital argentina, grupos de vecinos y comerciantes protestaron con golpes de cacerolas en las esquinas por la falta de electricidad en el último día del año.

La presión de la demanda sobre la red eléctrica continuará este miércoles, cuando se espera que las temperaturas rocen los 38 °C en la capital argentina y sus alrededores, según el servicio meteorológico nacional.

FUENTE: Con información de AFP

