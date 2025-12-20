sábado 20  de  diciembre 2025
Argentina insta a secundar presión de EEUU contra Maduro

El presidente Javier Milei saludó acciones para liberar a los venezolanos y llamó al bloque de países a “condenar tajantemente a este experimento autoritario”

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.



KEVIN DIETSCH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, llamó a “secundar” la presión militar de EEUU contra el régimen de Maduro para liberar a los venezolanos, durante su intervención en la Cumbre del Mercado del Sur (Mercosur) que se realiza en Brasilia, instancia de la cual es país fundador.

La intervención de Milei fue recogida en un comunicado de la presidencia argentina, en el que se enfatizó el carácter autoritario del régimen de Venezuela.

“El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”, dijo Milei luego de “saludar“ la presión de EEUU y de su presidente Donald Trump “para liberar al pueblo venezolano”.

“Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, añadió según el comunicado oficial.

Argentina, junto con Brasil, Paraguay y Uruguay son países fundadores socios del Mercosur creado en 1991 mediante un tratado del que Venezuela dejó de pertenecer al ser suspendida por violar el protocolo de Ushuaia, según recordó Milei.

Argentina contra régimen de Maduro

El presidente argentino calificó a Maduro de “narcoterrorista”.

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo”, dijo.

Responsabilizó al régimen venezolano de la crisis política, humanitaria y social “devastadora” del país.

Horas antes, el canciller de Argentina, Pablo Quirno, exigió la “liberación inmediata” del gendarme preso en una cárcel de Venezuela en situación de aislamiento desde hace más de un año, y denunció que es un caso de “desaparición forzada” por parte del régimen de Maduro.

Detenido en Venezuela

El ministro Quirno hizo fuertes críticas al régimen de Venezuela por el caso de Nahuell Gallo en medio del fraude electoral de julio de 2024, en un comunicado de prensa que recoge su intervención en el Consejo del Mercado Común (Mercosur)

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido sin motivo judicial por agentes de Maduro el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzaba un paso fronterizo terrestre desde Colombia para reunirse con su familia en Venezuela y fue vinculado a supuestos planes de mercenarios contra el régimen de Maduro, sin pruebas.

“La permanencia del gendarme en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, aseguró.

FUENTE: Con información AFP, La Patilla

