Apagón masivo en el este de Cuba por fallo en la red eléctrica afecta a cuatro provincias

LA HABANA — Cuatro de las cinco provincias del este de Cuba sufrieron este jueves un apagón masivo a causa de un fallo en la red eléctrica, en un contexto de profunda crisis energética que vive la isla bajo fuerte presión de Washington.

Las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron desconectadas de la red nacional a causa de una "oscilación en las líneas de transmisión" que provocó la salida de servicio de forma abrupta de las tres centrales termoeléctricas que operan en el este del país, informó la estatal Unión Eléctrica de Cuba.

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Año escolar

El régimen de Cuba dijo este jueves que iniciará el año escolar el próximo martes 1 de septiembre, a pesar de la crisis energética que vive el país a raíz de que se profundizó el embargo petrolero de Estados Unidos.

La ministra de Educación, Naima Trujillo, reconoció, sin embargo, el "desafío" de comenzar las clases para los 1,4 millones de alumnos debido a la falta de energía eléctrica y los problemas de transporte en la isla.

"Será un curso en el que el desafío mayor será que podamos realizarlo", dijo Trujillo en conferencia de prensa.

Añadió que habrá políticas más flexibles respecto al uniforme y los horarios de entrada y salida para que los niños y adolescentes en Cuba puedan cumplir con el curso.

"Esta vez no ha sido posible que todos los uniformes escolares estén en las manos de la familia cubana", dijo.

FUENTE: Con información de AFP