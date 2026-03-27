Aprobación de ley de minería con retrasos en el Parlamento, pese a la promesa de Delcy Rodríguez

En Venezuela, la minería está bajo el control de militares y mineros ilegales que han chocado durante un desalojo de la Parque Nacional Yapacana. Foto de archivo.

CARACAS. - El Parlamento de Venezuela , controlado por el chavismo, continuó este jueves la segunda discusión del proyecto de reforma de la ley de minería , tras el diferimiento del debate el 26 de marzo de 2026, pero volvió a ser aplazada para después de los días de Semana Santa, lo que pone de relieve retrasos para su eventual aprobación.

La discusión se ha ralentizado, según los reportes, a pesar de la promesa de aprobación de la jefa encargada del régimen Delcy Rodríguez a la administración Trump, en el marco de las negociaciones de oro que habrían comenzado.

Los diputados aprobaron en la sesión de ayer 55 de los 130 artículos que contiene el proyecto de reforma de la ley, a lo que siguió una solicitud de aplazar la discusión para las próximas semanas.

El martes, Rodríguez aseguró en reunión con inversionistas en Miami, en la que intervino vía online, que el Parlamento aprobaría esta semana la nueva ley de minas y prometió garantías, seguridad jurídica y política, así como "estabilidad y tranquilidad" para que desarrollen sus proyectos.

Retrasos en ley de minería

Pero el avance de los negocios del oro requiere de una normativa legal que no tendría mucho apuro en el foro parlamentario.

"Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada, solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley", pidió el diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, afín al chavismo, que además se despidió con un mensaje de "¡feliz Semana Santa!", según agencias.

Entre los artículos aprobados está la creación de un fondo y una superintendencia que controle y fiscalice la minería, y además podrá "ejercer la administración de los tributos y regalías establecidos en esta Ley".

En el 37 se señala que el Banco Central de Venezuela (BCV, emisor) tiene el "derecho preferente" para la compra de oro que se obtenga como consecuencia de "cualquier actividad minera" en el país, el cual debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.

Oro en Venezuela

El debate quedó en el artículo 55 que prohíbe la minería en "poblaciones, cementerios y terrenos sagrados o religiosos, embalses, ríos y canales", además de áreas bajo protección ambiental, pero establece un permiso en zonas a menos de cien metros de vías férreas, puentes y autopistas.

La semana pasada, el Parlamento había avanzado en la discusión de 12 artículos, entre ellos los que establecen la intención de la ley de promover la inversión privada y extranjera en la extracción y explotación del oro y los que dan apertura a un arbitraje y a la mediación.

EEUU informó que trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela recientemente y que sería destinado a inversiones industriales.

No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años", dijo el secretario de Interior, Doug Burgum a los ejecutivos energéticos durante el foro energético CERAWeek en Texas, desde donde se ha reclamado seguridad jurídica para inversiones en Venezuela.

La minería y particularmente la explotación del oro es uno de los temas más sensibles del país, dado que la actividad en el Arco Minero, en el sur venezolano, ha estado controlada durante años por grupos irregulares armados y militares venezolanos en perjuicio de la población indígena.

FUENTE: Con información de EFE, Redacción DLA