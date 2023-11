Argentina busca una salida en reñidas presidenciales entre Massa y Milei

Los sondeos sobre los comicios prevén un empate técnico de los dos candidatos, con un sector importante que votará sin convicción o directamente en blanco.

El centrista Sergio Massa consiguió 37% de los votos en la primera vuelta, celebrada el 22 de octubre, y Milei, el 30%. De tercera, con el 24%, quedó la conservadora Patricia Bullrich, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, ya fuera de competencia y quien junto al exmandatario liberal Mauricio Macri (2015-2019) decidió apoyar a Milei.

Lo que dicen los electores

Aunque en Argentina las elecciones son de asistencia obligatoria, pero en la primera vuelta la participación fue de 77%.

"Pase lo que pase, no vemos un buen futuro. Estamos esperando los golpes. No ocurre como en otras elecciones que votaba con convicción, ahora voto sin convicción", señáló a la AFP Mariano Delfino, un elector de 36 años en la periferia de Buenos Aires.

ELECCIONES EN ARGENTINA 191123. AFP (1).jpg En la primera vuelta de las elecciones de Argentina la participación fue de 77%. AFP

Por su parte, Marcela Gambra, de 67 años, afirmó: "Puede ser una película de terror o de suspenso. Yo sé a quién no voy a votar. Para mis nietos no quiero más esto".

“Ni el uno ni el otro me interesan, pero bueno, hay que optar por algo, esa es la realidad, no hay otra”, dijo Beatriz Giménez, de 90 años, a The Associated Press (AP).

Voto de Fernández y Macri

El presidente Alberto Fernández, quien desistió de buscar la reelección en gran parte por su mala imagen en las encuestas, depositó su sufragio en las instalaciones de una universidad de Buenos Aires.

ELECCIONES EN ARGENTINA 191123. AFP.jpg Una mujer vota en un colegio electoral en Buenos Aires, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales AFP

“Confío en que todo se haga en orden y en paz y que transcurra como siempre han transcurrido los días importantes, en tranquilidad... Deseo lo mejor para Argentina, que siga viviendo en democracia”, indicó el mandatario.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri, quien es conservador y aliado de Javier Milei en estas elecciones, manifestó su confianza en que tras la jornada de este domingo se produzca un cambio político en el país. Refirió que conversó el sábado con Milei y lo percibió "muy bien y tranquilo”.

Al mismo tiempo, Macri indicó que la situación económica de Argentina es “realmente desastrosa” y es “lógico que estemos preocupados”.

FUENTE: AFP / AP