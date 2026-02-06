viernes 6  de  febrero 2026
Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación

"Vamos a combatir la desinformación brindando más información, lo contrario a los sectores políticos vinculados a la izquierda", dijo el Gobierno de Argentina

El presidente de Argentina Javier Milei habla ante el pleno de Naciones Unidas

El presidente de Argentina Javier Milei habla ante el pleno de Naciones Unidas

TIMOTHY A. CLARY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. - El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política".

La recién creada entidad indicó que "informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta".

Aseguró: "Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario, a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales".

De acuerdo con la nueva instancia gubernamental, "Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración".

Medida similar a la de Trump

La medida de Argentina resulta similar a la adoptada el pasado mes de diciembre por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció la creación de una plataforma para apuntar a medios de comunicación considerados "parciales". La web, bajo el nombre de "Media Bias" busca, según el Gobierno, desmentir lo que considera noticias falsas y bulos sobre su propia gestión.

El Gobierno de Milei resaltó que, desde el primer día, "decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político". Añadió: "Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos".

Las autoridades negaron que la Oficina de Respuesta Oficial busque "convencer ni imponer una mirada" sino "lograr que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos".

"La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información", matizaron.

FUENTE: Con información de Europa Press

