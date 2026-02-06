Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación

BUENOS AIRES. - El Gobierno del presidente de Argentina , Javier Milei, anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política".

Aseguró: "Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario, a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales".

De acuerdo con la nueva instancia gubernamental, "Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración".

Medida similar a la de Trump

La medida de Argentina resulta similar a la adoptada el pasado mes de diciembre por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció la creación de una plataforma para apuntar a medios de comunicación considerados "parciales". La web, bajo el nombre de "Media Bias" busca, según el Gobierno, desmentir lo que considera noticias falsas y bulos sobre su propia gestión.

El Gobierno de Milei resaltó que, desde el primer día, "decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político". Añadió: "Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos".

Las autoridades negaron que la Oficina de Respuesta Oficial busque "convencer ni imponer una mirada" sino "lograr que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos".

"La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información", matizaron.

FUENTE: Con información de Europa Press