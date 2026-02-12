viernes 13  de  febrero 2026
Diputados de Argentina aprueban iniciativa que baja a 14 años la edad de imputabilidad

El proyecto sobre la edad de imputabilidad fue impulsado por el presidente Milei y aprobado por los diputados. Ahora deberá debatirse en el Senado de Argentina

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó con 149 votos cambios en el régimen penal juvenil este 12 de febrero de 2026. El proyecto deberá ser debatido por el Senado

Cámara de Diputados de Argentina
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. - La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves 12 de febrero una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.

Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.

Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan "delito de adulto, pena de adulto".

"Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito", dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.

Críticas al Gobierno

Legisladores opositores criticaron que el Gobierno de Milei impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.

También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.

"Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de 'cárcel y bala' para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario", dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.

Delitos de adolescentes

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.

Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.

FUENTE: Con información de AFP

