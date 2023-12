Asdrúbal Aguiar: "María Corina Machado no está formalmente inhabilitada"

MIAMI — El mencionado acuerdo entre el régimen chavista y la oposición para buscar los mecanismos de participación electoral de algunos políticos en Venezuela, inhibidos por el dictador Nicolás Maduro, "es un engaño porque no hay ningún expediente que así lo haya establecido, por lo tanto en el caso de María Corina Machado ella no está legalmente inhabilitada", afirmó Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA y exministro de Relaciones Interiores en Venezuela.

“Usted cree que en un país en donde rija el Estado de derecho y la independencia de la justicia puede el gobierno y la oposición negociar qué pasos deben o no darse ante su Corte Suprema o ante su Tribunal Supremo para tutelar los derechos de los ciudadanos, eso no es posible”, acotó Aguiar.

Agregó que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay independencia judicial "no lo digo yo; lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los informes de Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad”, subrayó.

Aguiar cuestionó cómo debe hacerse con la supuesta inhabilitación de María Corina Machado cuando tenga que solicitar un recurso de protección, si para ello tendría que presentar un documento mediante el cual se diga que lo está. "¿Dónde está el expediente?, ¿qué día se adoptó la decisión y dónde está fundamentado el juicio penal para inhabilitarla políticamente como lo pide la Constitución, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos?. Es decir, cómo voy a la Corte Interamericana para pedir que me habiliten cuando yo no he sido legalmente inhabilitado”, afirmó Aguiar al explicar la magnitud del problema legal.

“María Corina Machado simplemente no ha sido formalmente inhabilitada. Entonces este llamado acuerdo es un verdadero fraude ante la opinión pública. Lamento que esté detrás de esto el gobierno de Noruega”. No se ha exigido el documento que exprese la inhabilitación tras cumplirse una normativa legal.

El Esequibo

Al ser consultado sobre referendo del Esequibo, Asdrúbal Aguiar recordó que Venezuela es realmente la poseedora jurídica de ese territorio, que viene desde el río Esequibo hasta las bocas del Orinoco porque hacía parte de la Capitanía General de Venezuela.

“En el siglo 19 Inglaterra avanza por las vías de hechos a la toma de ese territorio que no le pertenecía, porque solo era heredera de unos caseríos que tenían los holandeses en el llamado río Esequibo. En 1899 por petición de Venezuela Estados Unidos toma en sus manos, la controversia y un laudo arbitral que se dicta en París en 1899 nos quita totalmente el esequibo. Eso fue lamentable y trágico para Venezuela en una situación irreversible”.

En 1966 en vísperas de la independencia de Guyana el presidente Raúl Leoni logra con su canciller que Inglaterra firme el acuerdo mediante el cual pueda debatirse sobre la nulidad el aula arbitral que despojó a Venezuela de la Guayana Esequiba y eso es lo que se está debatiendo hoy en día en la Corte Internacional de Justicia, expresó.

Indicó que "el gobierno de Venezuela señala que el acuerdo debe ser amistoso y recíprocamente satisfactorio porque lo impone el acuerdo de Ginebra. Eso es mentira el acuerdo Ginebra establecía que de una manera consensuada por la vía de la negociación había que llegar a una solución práctica y recíprocamente satisfactoria, pero que si esa solución práctica no se alcanzaba inmediatamente el Secretario General de la ONU tenía la autoridad para poder escoger el medio de solución y se escogió la Corte Internacional de Justicia.

Que fuese la Corte Internacional de Justicia la que resuelva al final este diferendo fue un planteamiento originario de Venezuela. "Pero ahora tenemos el agravante de que Nicolás Maduro una vez dice que va a la Corte y otra veces que no y con el Referendo lo que busca es no ir más a la Corte", concluyó Aguiar exgobernador del Distrito Capital en Venezuela.