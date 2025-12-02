Asdrúbal Aguiar: "Venezuela late porque su memoria no ha muerto"

MIAMI.- En una entrevista concedida al programa Venezuela Late, el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar ofreció una reflexión profunda sobre la identidad nacional, la democracia y los desafíos que enfrentan los venezolanos en medio de la crisis política y social.

Aguiar, exministro, reconocido académico y secretario general del Grupo IDEA , aseguró que “la memoria histórica es el pulso que mantiene viva a Venezuela, aun en medio de la adversidad”, destacando que el rescate de los valores universales es indispensable para reconstruir el tejido social.

Durante la conversación, el jurista afirmó en que la nación no puede perder de vista sus raíces: “Venezuela late porque su memoria no ha muerto, porque todavía hay quienes creen en la libertad y la justicia”, afirmó.

Además, señaló que la defensa de los derechos humanos debe ser un eje irrenunciable: “Sin respeto a la dignidad humana, no hay democracia posible".

También advirtió sobre los riesgos del populismo: “Los populismos son la negación de la ciudadanía; convierten al pueblo en masa y destruyen la democracia desde adentro.”, expresó.

"Compromiso ciudadano"

El tono de la entrevista osciló entre la sensibilidad y la firmeza. Aguiar apeló al compromiso ciudadano como condición para superar la crisis: “Cada venezolano debe asumir su responsabilidad; no podemos esperar que otros hagan por nosotros lo que nos corresponde", puntualizó.

Finalmente, el jurista hizo un llamado al reencuentro nacional: “La reconciliación no es olvido, es memoria compartida. Venezuela necesita reencontrarse consigo misma para poder avanzar.”

El programa "Venezuela Late" se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre la realidad venezolana, ofreciendo voces críticas y constructivas. La participación de Aguiar reafirma su papel como una de las figuras intelectuales más influyentes en el debate público regional.

