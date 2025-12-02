martes 2  de  diciembre 2025
REFLEXIÓN

Asdrúbal Aguiar: "Venezuela late porque su memoria no ha muerto"

“Cada venezolano debe asumir su responsabilidad; no podemos esperar que otros hagan por nosotros lo que nos corresponde", afirmó el secretario general del Grupo IDEA

Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 

Captura de pantalla/X/Elizabeth Sanchez Vegas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una entrevista concedida al programa Venezuela Late, el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar ofreció una reflexión profunda sobre la identidad nacional, la democracia y los desafíos que enfrentan los venezolanos en medio de la crisis política y social.

Aguiar, exministro, reconocido académico y secretario general del Grupo IDEA, aseguró que “la memoria histórica es el pulso que mantiene viva a Venezuela, aun en medio de la adversidad”, destacando que el rescate de los valores universales es indispensable para reconstruir el tejido social.

Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
Durante la conversación, el jurista afirmó en que la nación no puede perder de vista sus raíces: “Venezuela late porque su memoria no ha muerto, porque todavía hay quienes creen en la libertad y la justicia”, afirmó.

Además, señaló que la defensa de los derechos humanos debe ser un eje irrenunciable: “Sin respeto a la dignidad humana, no hay democracia posible".

También advirtió sobre los riesgos del populismo: “Los populismos son la negación de la ciudadanía; convierten al pueblo en masa y destruyen la democracia desde adentro.”, expresó.

"Compromiso ciudadano"

El tono de la entrevista osciló entre la sensibilidad y la firmeza. Aguiar apeló al compromiso ciudadano como condición para superar la crisis: “Cada venezolano debe asumir su responsabilidad; no podemos esperar que otros hagan por nosotros lo que nos corresponde", puntualizó.

Finalmente, el jurista hizo un llamado al reencuentro nacional: “La reconciliación no es olvido, es memoria compartida. Venezuela necesita reencontrarse consigo misma para poder avanzar.”

El programa "Venezuela Late" se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre la realidad venezolana, ofreciendo voces críticas y constructivas. La participación de Aguiar reafirma su papel como una de las figuras intelectuales más influyentes en el debate público regional.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
REDES SOCIALES

Arrestan a joven en Florida tras amenazar con un tiroteo escolar para obtener atención en TikTok

