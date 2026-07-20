Condenan a cadena perpetua al capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (izquierda), el abogado Frank A. Pérez (centro); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan (derecha), durante la audiencia de lectura de la condena a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense este lunes en Nueva York, Estados Unidos.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada condenado a cadena perpetua este lunes, tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense.

WASHINGTON — El capo mexicano de la droga Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cártel narcotraficante en agosto de 2025.

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Vestido con un uniforme de presidiario de color caqui junto a una camiseta naranja, con el pelo completamente blanco y con dificultades para caminar, 'El Mayo', de 76 años, compareció ante el juez Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, para conocer su condena.

En la audiencia, que duró poco más de media hora, Cogan ordenó también el decomiso de 15.000 millones de dólares en bienes de 'El Mayo', tal y como había solicitado la Fiscalía.

Su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán ya cumple cadena de por vida en Estados Unidos.

"El Mayo" fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 julio de 2024. Asegura que fue engañado por un aliado del cártel para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.

A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte.

Sin posibilidad de libertad condicional

Un comunicado del Departamento de Justicia señaló que el juez federal de distrito Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua en la corte federal de Brooklyn sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una "organización criminal continua" y por violaciones de la ley de crimen organizado.

"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente", declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cártel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.

Una prisión médica

Como ya había hecho la defensa anteriormente, el magistrado reconoció que por su avanzada edad y su estado de salud, aunque no hubiera sido condenado a cadena perpetua, 'El Mayo' pasará, probablemente, el resto de sus días en la cárcel.

Por eso, la estrategia de sus abogados se centró en conseguir que fuera trasladado a una prisión médica, aunque se desconocen las patologías del mexicano.

En una carta enviada a principios de julio, sus abogados propusieron al magistrado tres centros penitenciarios que, según ellos, se adecuan a las necesidades de 'El Mayo'.

Entonces, la Fiscalía recordó que la decisión depende de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno de Estados Unidos, y expresó desacuerdo con que 'El Mayo' no fuera trasladado al centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín 'El Chapo' Guzmán, pues, a su juicio, sigue contando con "leales" fuera de la cárcel.

Sin embargo, al dar a conocer la sentencia, Cogan optó por no hacer ninguna recomendación oficial sobre el centro al que debería ser trasladado, pero sí pidió que se tuviera en cuenta su estado de salud.

Una carta de disculpas

Durante la mayor parte de la audiencia, 'El Mayo' estuvo en silencio, siguiendo la traducción simultánea, y hasta en algún momento con la mirada perdida. De hecho, su abogado le tuvo que explicar en dos ocasiones lo que le quería decir el juez porque no le entendía.

Solo intervino una vez para leer una carta de disculpas en la que reconoció el daño causado durante sus años al frente del cártel y llamó a las próximas generaciones a no repetir los mismos errores.

"Lo siento (...) Nadie gana en este tipo de guerras", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó.

Además, 'El Mayo' pidió que cesara la violencia en México y en otros lugares e instó a las generaciones venideras a que "elijan otro camino": "Lo que yo hice estuvo mal, no hay justificación".

Más que una condena

El Departamento de Justicia enmarcó la condena de 'El Mayo' dentro de su supuesta lucha contra el fentanilo, con la que la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, justifica aranceles, bombardeos cerca del mar Caribe y hasta el arresto del depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro.

"Qué destino el de morir en la cárcel con las manos empapadas de sangre. Es lo que se merece, sin duda alguna", aseguró Joseph Nocella, fiscal del tribunal en el que fue juzgado Zambada, en una rueda de prensa posterior a la lectura de la sentencia.

Durante la vista, Nocella estuvo acompañado por una decena de demandantes, entre ellos miembros del Departamento de Justicia, de la Fiscalía y de otras cortes federales.

FUENTE: Con información de EFE y AFP