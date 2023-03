Autoridades bloquearon el internet en 35 países en 2022

Cortesía Access Now

MIAMI.- En el transcurso de 2022 , las autoridades bloquearon el i nternet en 35 países —la cifra más alta registrada en un año— al menos 187 veces, de acuerdo con un informe emitido este martes por la organización Access Now, dedicada a registrar este tipo de hechos en el entorno digital.

“Si no hay internet accesible, abierto y seguro, no hay libertad de prensa”, valoró la experta Ángela Alarcón, activista de la campaña para América Latina y el Caribe en Access Now. “Los apagones de internet son ataques directos contra las libertades y los derechos”.