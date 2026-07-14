martes 14  de  julio 2026
GUERRILLA

Autoridades colombianas denuncian secuestro de 39 personas por el ELN en departamento de Chocó

Entre los plagiados está un menor de dos años de edad. Autoridades exigen al ELN la liberación inmediata de las personas

Policía de Colombia (EFE)

Policía de Colombia (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Al menos 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestradas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una carretera del departamento colombiano del Chocó, informaron este martes,13 de junio, fuentes oficiales.

“Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, Chocó”, expresó la Séptima División del Ejército en X.

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Las autoridades exigieron al ELN “respetar la vida e integridad de las personas retenidas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”.

La vicepresidenta saliente de Colombia, Francia Márquez, rechazó el secuestro y denunció que, durante la incursión armada, un soldado murió y otros seis resultaron heridos.

“Es absolutamente inaceptable que, en medio de estos hechos, un soldado de las Fuerzas Militares haya sido asesinado y otros seis hayan resultado heridos. La vida y la libertad se respetan”, expresó Márquez. “Es absolutamente inaceptable que, en medio de estos hechos, un soldado de las Fuerzas Militares haya sido asesinado y otros seis hayan resultado heridos. La vida y la libertad se respetan”, expresó Márquez.

Este nuevo secuestro ocurre una semana después de que esa guerrilla privara de libertad a ocho personas, en circunstancias similares, en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, quienes continúan cautivas.

ONU pide investigar el secuestro

Organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitaron entonces la adopción de medidas urgentes para proteger a la comunidad e investigar lo ocurrido.

Hasta el momento, esas entidades no se han pronunciado sobre el caso registrado este martes en Chocó.

El ELN es la última gran guerrilla activa de Colombia y una de las organizaciones armadas ilegales más poderosas de América Latina. Según la Fundación InSight Crime, cuenta con más de 6,000 integrantes.

El gobierno del presidente Gustavo Petro entabló negociaciones con el ELN en el comienzo de su mandato, en 2022, pero los diálogos fueron congelados en 2025 y nunca se reactivaron.

FUENTE: Con información de EFE

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