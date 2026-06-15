lunes 15  de  junio 2026
SEGURIDAD

Autoridades de México detienen a 11 miembros de bandas criminales en varios operativos en Sinaloa

Durante operativos en México se incautaron más de 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, y desmantelaron seis áreas de fabricación de metanfetaminas

La Secretaría de Seguridad de México informó el 15 de junio de operativos en Sinaloa donde se incautaron armas de fuego y más de 6.000 cartuchos, cargadores, chalecos, placas balísticas y vehículos

La Secretaría de Seguridad de México informó el 15 de junio de operativos en Sinaloa donde se incautaron armas de fuego y más de 6.000 cartuchos, cargadores, chalecos, placas balísticas y vehículos

Secretaría de Seguridad de México
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades de México anunciaron este lunes la detención de 11 personas por pertenecer a organizaciones criminales, incluido uno de sus líderes regionales, en distintos operativos efectuados en el estado de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad indicó en sus redes sociales que el arresto de "11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia" ocurrió en una serie de operaciones "simultáneas" llevadas a cabo en varios municipios.

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Cuatro personas fueron detenidas en Culiacán y Mocorito, entre ellas Iván "N", alias "El 24", "identificado como líder regional de una organización criminal", si bien las autoridades no han precisado de qué grupo se trata.

Las siete personas restantes fueron arrestadas en los municipios de El Rosario y Mazatlán.

Asimismo, los operativos de seguridad permitieron la incautación de "más de 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, más de 6,000 cartuchos, cargadores, chalecos, placas balísticas y vehículos" y el desmantelamiento de seis "áreas de concentración" donde fabrican metanfetaminas.

En las operaciones participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y autoridades locales.

"Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia e impedir la distribución de drogas sintéticas, para contribuir a la construcción de la paz y la seguridad en beneficio de la población del estado de Sinaloa", señaló la nota informativa.

Guerra interna

Sinaloa, uno de los estados más violentos de todo México, ha visto agravada su situación de orden público desde 2024, cuando estalló una guerra interna entre facciones del histórico Cartel de Sinaloa.

Hace pocos meses, el Departamento de Justicia estadounidense acusó al gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de colaborar con una de las facciones de la organización del narcotráfico Los Chapitos, vinculada a los hijos del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

FUENTE: Con información de Europa Press/EFE

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