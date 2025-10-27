martes 28  de  octubre 2025
TENSIÓN REGIONAL

Bombarderos estadounidenses B-1B sobrevuelan costa venezolana, según rastreador de vuelos

Datos del sitio web Flightradar 24, muestran que dos bombarderos volaron de manera paralela a la costa venezolana antes de desaparecer de la vista

Foto de un avión de combate F-35 de la fuerza aérea de EEUU.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un par de bombarderos B-1B sobrevolaron el mar Caribe frente a la costa de Venezuela el lunes, según datos de seguimiento de vuelos, en la tercera demostración de fuerza de este tipo de aviones militares estadounidenses en las últimas semanas.

El vuelo de los bombarderos supersónicos de largo alcance llega mientras Washington lleva a cabo una campaña militar contra narcotraficantes en la región, desplegando fuerzas que han generado temores en Caracas de que el cambio de régimen es el fin último de las operaciones.

Datos del sitio web Flightradar 24 muestran que los dos bombarderos —que despegaron de una base aérea en el estado de Dakota del Norte en Estados Unidos— volaron de manera paralela a la costa venezolana antes de desaparecer de la vista.

Embed

"Lucha contra el narcotráfico"

Estos vuelos ocurren después de que otro bombardero B-1B volara cerca de la costa venezolana la semana pasada, y otros B-52 lo hicieran la semana anterior.

Estados Unidos también ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford que se dirija a América Latina, ha desplegado 10 aviones de combate furtivos F-35 en Puerto Rico y actualmente tiene siete barcos de la Marina en el Caribe como parte de lo que llama esfuerzos contra el narcotráfico.

Washington ha llevado a cabo al menos 10 ataques contra embarcaciones de tráfico de drogas —nueve lanchas y un semisumergible— desde septiembre, que han dejado un saldo de al menos 43 muertos, según un conteo de la AFP basado en cifras del gobierno de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
