Carlos Blanco en Grupo IDEA: "Sin fecha electoral no hay salida en Venezuela"

Discurso de Carlos Blanco pronunciado en el XI Diálogo Presidencial de IDEA el 10 de noviembre en Miami Dade College, tras la entrega a María Corina del Premio a la Libertad, Sebastián Piñera 2026.
jueves 12 de noviembre 2026
Enfatizó que el movimiento democrático regional y los exmandatarios deben concentrar todos sus esfuerzos en un objetivo imperativo y sin demora: exigir presidenciales en el país
Discurso de Carlos Blanco pronunciado en el XI Diálogo Presidencial de IDEA el 10 de noviembre en Miami Dade College, tras la entrega a María Corina del Premio a la Libertad, Sebastián Piñera 2026.