jueves 12  de  noviembre 2026
ANÁLISIS

Carlos Blanco en Grupo IDEA: "Sin fecha electoral no hay salida en Venezuela"

Enfatizó que el movimiento democrático regional y los exmandatarios deben concentrar todos sus esfuerzos en un objetivo imperativo y sin demora: exigir presidenciales en el país

El analista y estrecho colaborador de las fuerzas democráticas venezolanas, Carlos Blanco

El analista y estrecho colaborador de las fuerzas democráticas venezolanas, Carlos Blanco

Por ANDREINA PÉREZ

Discurso de Carlos Blanco pronunciado en el XI Diálogo Presidencial de IDEA el 10 de noviembre en Miami Dade College, tras la entrega a María Corina del Premio a la Libertad, Sebastián Piñera 2026.

Transcripción del discurso ofrecido por Carlos Blanco durante el XI Diálogo Presidencial de IDEA en Miami

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