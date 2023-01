Botones con el Escudo de Venezuela usado por tienda sueca

La empresa H&M (Hennes &Mauritz) no ha hecho ningún pronunciamiento oficial sobre la utilización del símbolo Nacional venezolano en su ropa.

Hugo Chávez, modificó este emblema de la nación caribeña en el año 2006 cambiando el caballo blanco que lo representaba por uno a cabalgar con sentido a la izquierda.

Cabe destacar, que distintas opiniones se han viralizado en redes de que prendas de vestir como faldas, chaquetas y pantalones, exhiben los botones en color dorado con el Escudo venezolano del año 2006.

Opiniones destacadas

"No me extrañaría que sean botones pedidos para informes militares que con le cambio de escudo por allá por el c... viejo… el manufacturador los reutilizó y vendió al grupo q fabrica para H&M" @Mi_Compay.

"Excelente…! Bravo por H&M. Ese es el escudo de la Libertad en Venezuela. Constituye un recordatorio para aquellos que pudieran haberlo olvidado y/o no lo conocen. Hagámosle saber al mundo y a las nuevas generaciones cuál es el escudo de la República de Venezuela",@Quintwitt .

"Todos a comprar en HM porque el escudo es el original" @twitcito1

.

https://twitter.com/panchoanatemas/status/1617467768596754432 Señores de H&M ¿Alguna razón especial para utilizar el escudo de Venezuela en la nueva colección de su ropa? (Fotos tomadas de redes sociales). @hmespana @hm pic.twitter.com/6NsbjaInfX — Pancho (@panchoanatemas) January 23, 2023

https://twitter.com/anvar98/status/1617536797982048257 GENTE, HAY MÁS ROPA EN H&M CON BOTONES DEL ESCUDO NACIONAL AAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/Tx2EUQm2v3 — Valentina ª (@anvar98) January 23, 2023

FUENTE: REDACCIÓN