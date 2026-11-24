Un vehículo blindado de la policía haitiana patrulla el centro de Puerto Príncipe el 21 de noviembre de 2026. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desplegó a más de 2000 soldados en Haití tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños, lo que suscitado inquietudes sobre las reglas de enfrentamiento del contingente y su coordinación con otras fuerzas de seguridad, incluida la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU.

PUERTO PRÍNCIPE.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, defendió este martes el acuerdo con El Salvador para combatir a las pandillas. Esto luego de que defensores de derechos humanos expresaran su preocupación por los métodos de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"El acuerdo entre Haití y El Salvador debe verse en el contexto de la emergencia de seguridad nacional", escribió Alix Didier Fils-Aime en la red social X.

"El respeto a los derechos humanos y la transparencia deben acompañar cada operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad", agregó.

El mandatario salvadoreño desplegó más de 2.000 militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados de su país desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

"El pueblo haitiano también tiene derecho a una vida sin miedo, sin terror y sin dominación de las pandillas", escribió el primer ministro el martes.

Amnistía Internacional llamó recientemente a los gobiernos de Haití y El Salvador a hacer público el acuerdo de seguridad, cuyos alcances se mantienen bajo reserva.

Observadores internacionales expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Bukele exporte a Haití sus métodos para reducir la violencia de las pandillas en El Salvador, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y torturas.

El pasado jueves, Bukele dijo que sus tropas habían dado "una lección" a las pandillas haitianas, tras la destrucción de los cuarteles generales de dos grupos criminales y compartir videos de ataques con helicópteros.

Muertos en operativo

Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron el 19 de noviembre durante un operativo de las fuerzas de seguridad haitianas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva para debilitar a las organizaciones criminales que controlan amplios sectores de la capital.

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó sobre el resultado del operativo, dirigido contra posiciones de la organización criminal Grand Ravine, encabezada por Renel Destina, conocido como "Ti Lapli".

El 20 de noviembre, dos militares del contingente de 2.000 efectivos desplegado por el presidente Bukel, en Haití murieron mientras manipulaban material explosivo, informó la Fuerza Armada de El Salvador.

Se trata de las primeras muertes conocidas entre los integrantes de las tropas que llegaron a la isla a finales de octubre para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.

FUENTE: Con información de AFP