Bukele cuenta con un 69,9% de apoyo para la reelección, según encuesta

El apoyo popular a Bukele se atribuye en gran medida a sus medidas enérgicas contra las pandillas criminales, lo que ha generado una sensación de seguridad en la población. Sin embargo, este éxito ha venido acompañado de críticas por la limitación de derechos civiles bajo un régimen de excepción que está en vigor desde marzo de 2022, según informes de grupos de derechos humanos.

Bukele con licencia

La licencia de seis meses otorgada a Bukele por el Congreso la semana pasada le permitirá centrarse en su campaña de reelección para los comicios del 4 de febrero. Durante este período, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una colaboradora hasta ahora desconocida para la mayoría de los salvadoreños, ocupará su lugar.

El escenario político también experimentará cambios en el Congreso, que pasará de tener 84 diputados a 60, como parte de una reforma impulsada por Bukele. Este ajuste busca consolidar aún más el control del partido Nuevas Ideas en la legislatura.

Con un margen de error del 2,53%, la encuesta destaca que un 14% de los encuestados aún no decide su voto, mientras que un 8% no expresó preferencia. Además, un 8,5% indicó que no participará en las elecciones, votará en blanco o anulará su sufragio. La contienda electoral en El Salvador se presenta como un escenario dinámico y de gran interés para la población."

