San Salvador - "Se me olvidó mencionar que nuestro Gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela. Así que el régimen de (Nicolás) Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el Gobierno de (Salvador) Sánchez Cerén, a quienes llamaban sus amigos. No pegan una", escribió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele en su cuenta en Twitter tras el anunció realizado por el régimen de Nicolás Maduro que ordenó el domingo la expulsión del personal diplomático de El Salvador.