jueves 19  de  marzo 2026
EL SALVADOR

Bukele propone cadena perpetua para menores pandilleros, asesinos o violadores

El ministro de Seguridad de Bukele dijo que la Ley Penal Juvenil garantizó "recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales"

&nbsp;Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

 Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR.- El Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este jueves una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas. La propuesta será sometida a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo.

"Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad" que cometan esos delitos, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa ante una comisión legislativa.

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Este planteamiento amplía el alcance de la reforma constitucional que fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, a solicitud de Bukele, y que endurece con la imposición de cárcel de por vida a los "homicidas, violadores y terroristas".

Asimismo, el ministro Villatoro sostuvo que la ley penal juvenil garantizó "recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales".

A solicitud de Bukele, el Congreso de El Salvador reformó en febrero de 2025 una ley para enviar a menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados de ellos hasta que cumplan 18 años.

Reforma constitucional

El Congreso de El Salvador aprobó el martes una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas", informó el Legislativo.

La enmienda, que elimina la prohibición constitucional de "penas perpetuas", fue aprobada con el voto de 59 de los 60 diputados, anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

Además de la modificación constitucional, el gobierno presentó un paquete más amplio de reformas que incluye cambios al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas relacionadas con el sistema de justicia penal.

FUENTE: Con información de AFP/ El Mundo

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