Burelli: "Delcy Rodríguez es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde"

MIAMI .- Delcy Rodríguez , vicepresidenta del régimen de Venezuela , es “una usurpadora” si es juramentada por la Asamblea Nacional este lunes, como está previsto, para asumir el poder tras la extracción de Nicolás Maduro ; y también “una criminal”. “Su acusación sellada la veremos más temprano que tarde”, afirmó el analista de temas internacionales, Pedro Mario Burelli.

En una entrevista sobre la situación política de Venezuela, luego de la intervención de fuerzas especiales de EEUU en suelo venezolano que extrajo a Maduro y a su esposa Cilia Flores de un fuerte militar, Burelli fue categórico al referirse al nuevo papel de los “siniestros hermanos Rodríguez” en el estricto contexto de una negociación con el gobierno del presidente Donald Trump.

“Ella es una usurpadora si se juramenta y es una criminal. Su acusación sellada la veremos más temprano que tarde, pero en las fases de este proceso que el presidente Trump dejó entrever, Delcy Rodríguez quiere ayudar, según mucha gente. El secretario de Estado Marco Rubio le dijo claramente lo que ellos requieren que ella haga”, dijo Burelli a la televisora de Colombia NTN24.

“Y ¿cuál fue su respuesta? Un ataque, porque la pusieron entre la espada y la espada, simplemente la pusieron en una situación imposible, pero la transición no es que ellos (el régimen) sigan gobernando el país, sino que hagan lo que EEUU le ha dicho”, agregó el exmiembro de la junta directiva de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Maduro, primer objetivo de EEUU

Durante sus declaraciones, Burelli, cercano a Washington y quien reveló a mediados de septiembre un plan de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez con el socialista español José Luis Rodríguez Zapatero para armar una “transición sin Maduro”, habló del futuro de la vicepresidenta en el poder y de la democracia en Venezuela.

Señaló que el gobierno de EEUU decidió entre varias opciones ir “por la cabeza de la culebra” (Maduro) y no por el resto, es decir Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y señalado como jefe del Cartel de los Soles; el de Defensa, Vladimir Padrino López, y la misma Rodríguez “para ver si Maduro y Flores se rendían”.

“Y lo hizo de una forma militarmente ejemplar al mando del general Dan Caine, con una disciplina nunca vista en capacidad de movilización, costos, y tecnología, en una operación tremendamente delicada”.

Poco tiempo para Delcy Rodríguez

Junto con esta operación y en contraste, según precisó, Trump manejó la comunicación política “en forma irresponsable y dicharachera”, en la que por sugerencias de un sector de su gobierno incluyeron a Rodríguez como parte de la primera fase y a la que le queda “poquísimo tiempo” .

“Estamos viendo un escenario de muy corto tiempo, porque Delcy Rodríguez es aceptable para algunas cosas que para ella no son aceptables, ni para el país tampoco es aceptable que esto continúe. Pero hay que pasar por esta etapa dentro de una estrategia que tiene múltiples etapas.

“Rodríguez está allí hasta que se compruebe, como se hará, que ella está imposibilitada de cumplir con lo que debe. Yo a esto le veo muy poco tiempo, poquísimo tiempo. Si EEUU se acaba de gastar cientos de millones de dólares de los contribuyentes americanos en una operación militar sin precedentes, no es para terminar con alguien que siga reprimiendo, robando. Lo que le está diciéndole a ella es ‘desmantela tú el sistema’, el aparato represivo y criminal, pero eso no lo puede hacer ella porque ella es parte integral de ese sistema, ella lo montó con su hermano y lo sostuvieron, son los grandes titiriteros”, afirmó. Y prosiguió:

“Maduro y Cilia Flores no hubieran durado tanto sin la astucia, la rapidez y maniobras de estos dos siniestros hermanos”.

Venezolanos, paciencia

Burelli pidió entonces paciencia a los venezolanos, dejando de lado el estilo discursivo de Trump y las interpretaciones sobre la supuesta informalidad.

“Llevamos 26 años en esto y tenemos que tener cierta paciencia. Entendamos que salir de la cabeza era importantísimo, tener a Nicolás Maduro y a Cilia Flores presos era el anhelo de muchos y es lo que les correspondía”, dijo el experto al aludir la presentación de los venezolanos ante la justicia estadounidense, que estaba prevista para este lunes 5 de enero.

“Y cuando se lean los cargos, la gente se va a dar cuenta que esto fue desde siempre un emporio criminal y estaban allí por eso, y por eso Fidel Castro los seleccionó, les garantizaba a Cuba seguir el rol en el narcotráfico”, aseveró.

Burelli está seguro de que “no está en la administración Trump buscar que Venezuela quede en manos del aparato represivo, del Cartel de los Soles, pero el desmantelamiento de esto requiere un poco más de tiempo y cierta estrategia”.

Consideró un "mito" que la "poderosa" Fuerza Armada está con Maduro, "Eso es mentira. La Fuerzas Armada votó igual que la población civil y está demostrado: en todos los centros electorales de las guarniciones militares el voto es idéntico al del resto de la sociedad. Eso dice que el militar y su familia están tan hartos de Maduro como lo está la población civil".

