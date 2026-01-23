viernes 23  de  enero 2026
Burrelli sobre la transición en Venezuela: Es imperativo extirpar los "remanentes del tumor"

El experto enfatiza que Venezuela no enfrentaba a una dictadura convencional, sino a una compleja estructura criminal que mantenía a la nación "secuestrada"

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

Gobierno de Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Para el analista y empresario venezolano, Pedro Mario Burelli, la situación actual de Venezuela representa el cierre de un ciclo de destrucción y el inicio de un proceso de liberación que solo pudo concretarse mediante el ejercicio de una fuerza superior.

En su análisis, ofrecido durante su entrevista en Analítica, Burelli enfatiza que el país no enfrentaba a una dictadura convencional, sino a una compleja estructura criminal que mantenía a la nación "secuestrada".

Según su visión, la acción de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump no fue un evento aislado, sino una decisión estratégica para restaurar la seguridad en el hemisferio y enviar un mensaje contundente a potencias como Rusia y China sobre la influencia estadounidense en la región. Haciendo referencia a la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

El analista advierte sobre los peligros de una transición apresurada. El experto sostiene que no se pueden convocar elecciones presidenciales de inmediato en Venezuela sin antes haber realizado una limpieza profunda de las instituciones, debido a los altos índices de corrupción que permeó el régimen en el Estado venezolano. Por ello, es imperativo extirpar los "remanentes del tumor", refiriéndose a los cuadros del chavismo que aún permanecen en puestos de poder y que intentan negociar su supervivencia.

En este sentido, Burelli argumenta que la legitimidad no vendrá de las estructuras heredadas de la era de Maduro, las cuales considera viciadas, sino de la creación de un nuevo marco institucional que incluya un Consejo Nacional Electoral transparente y un registro que permita el voto de los millones de venezolanos en el exterior.

Finalmente, Burelli enfoca su optimismo en el capital humano venezolano. Para el analista, el verdadero motor de la reconstrucción no está en el subsuelo, sino en la diáspora que huyó del régimen y tiene voluntad de regresar a construir país.

Sostiene que los venezolanos que se formaron en el exterior y que han tenido éxito en sociedades competitivas son quienes tienen la capacidad de modernizar el país rápidamente. Concluye que la alianza estratégica con Estados Unidos es el pilar fundamental para este nuevo capítulo, asegurando que, una vez desmontado el régimen criminal y garantizada la libertad, el potencial de la sociedad venezolana permitirá una recuperación económica y social sin precedentes en la región.

