martes 20  de  enero 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

Transparencia Venezuela afirma en un informe que la jefa del régimen se “blindó” sin rendir cuentas; pide que dé a conocer el contrato para exportar gas licuado

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La nueva jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, blindó su patrimonio económico con adquisición de bienes y operaciones opacas para garantizar la continuidad económica personal y familiar en una era sin Maduro, según afirma la organización Transparencia Venezuela en su más reciente informe.

En una nueva denuncia de corrupción contra Rodríguez, la ONG venezolana en exilio solicita a organismos nacionales e internacionales una investigación sobre el patrimonio de la vicepresidenta de Maduro que construyó “de modo deliberado para evadir rendición de cuentas y posibles acciones judiciales internacionales”.

Lee además
El nuevo director de la CIA, John Ratcliffe, juramenta en el cargo este jueves.
VENEZUELA

Director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas: refuerza apuesta de EEUU por transición controlada
Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

De igual forma, exige a Rodríguez que haga público el contrato que permite al país exportar por primera vez Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual dijo haber firmado el 16 de enero, y dé detalles del convenio para que demuestre así la “gran diferencia con el patrón de opacidad que ha regido hasta el momento en el Estado venezolano”.

Rodríguez, encargada del control del país tras la captura de Maduro por fuerzas militares de EEUU el 3 de enero pasado, es simultáneamente vicepresidenta ejecutiva, ministra de Hidrocarburos, presidenta de la Comisión de Alto Nivel Rusia Venezuela (2024), presidenta de la Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela (2023), “sin límites temporales ni controles institucionales”, entre otros cargos en los últimos 12 años.

"La acumulación de poder puede ser su carta de negociar para mantener el poder, dinero y/o libertad en el futuro", señala el informe.

Delcy Rodríguez y los bienes

En su informe titulado “Delcy Rodríguez se blindó para la era post Maduro”, Transparencia Venezuela recopila una serie de operaciones económicas que la responsable del régimen venezolano habría realizado para proteger sus patrimonio “ante un eventual cambio de régimen o pérdida de poder”, como se dio con la extracción del dictador depuesto.

El informe detalla hechos debidamente documentados en registros públicos mercantiles, bases de datos offshore y cruces de información financiera disponibles hasta finales de 2025, según dice.

Estos evidenciarían que Rodríguez, “junto con familiares cercanos y personas de su confianza”, realizó operaciones en jurisdicciones de baja regulación fiscal en los últimos años. Esto con la finalidad de resguardar bienes muebles e inmuebles adquiridos en el exterior, así como participaciones en negocios vinculados al sector petrolero, comercio internacional y servicios financieros, entre otros, según documento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013344955586982099&partner=&hide_thread=false

Operaciones bajo investigación

Creación y uso de sociedades en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones opacas, algunas registradas a nombre de testaferros o parientes directos.

Transferencias de propiedades en Europa (especialmente en España) y el Caribe, registradas a través de fideicomisos o compañías pantalla.

Movimientos financieros que coinciden con períodos de mayor presión internacional por sanciones o investigaciones por corrupción.

Presunta vinculación de estos activos con actividades económicas que se beneficiaron de posiciones de poder en el gobierno venezolano, como contratos estatales o intermediaciones en exportaciones.

Ante esto, la organización insta a las autoridades venezolanas actuales y a instancias multilaterales a que investiguen estos hechos y permitan "transparentar el origen de los bienes y aplicar mecanismos de recuperación de activos ilícitos". Y deja constancia de que el régimen no ha dado respuesta.

Contrato de exportación de gas licuado

También en una carta colgada este lunes en sus redes, Transparencia Venezuela exige a Delcy Rodríguez que haga público el contrato firmado para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP), y pidió detalles del convenio para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas que establece la Constitución venezolana.

Luego de pedir información completa y verificable sobre las empresas y entidades involucradas, requiere "la publicación íntegra del contrato suscrito, incluyendo anexos, adendas o modificaciones o, en su defecto, indicación expresa de las razones legales que impidan su divulgación total o parcial".

Además, exhorta a que la información "esté disponible para todos los ciudadanos en el portal web" del ministerio de Hidrocarburos que maneja la jefa encargada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013244309613535434&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Informe Transparencia Venezuela, red X

Temas
Te puede interesar

Una semana en la diplomacia de Trump

Más de 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez, mientras casi 80% votaría por María Corina, según encuesta

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada