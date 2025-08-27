miércoles 27  de  agosto 2025
PANAMÁ

Los cuerpos de unos 200 migrantes que murieron en la selva del Darién permanecen sin identificar

Muchos migrantes murieron a causa de animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales; unos 200 cuerpos quedan sin reclamar en cementerios de Panamá

Los cadáveres de unos 200 migrantes que se dirigían a Estados Unidos y murieron al atravesar la peligrosa selva del Darién.

 Los cadáveres de unos 200 migrantes que se dirigían a Estados Unidos y murieron al atravesar la peligrosa selva del Darién.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ — Los cadáveres de unos 200 migrantes que se dirigían a Estados Unidos y murieron al atravesar la peligrosa selva del Darién, que conecta Sudamérica con Centroamérica, permanecen sin identificar en Panamá, informaron este miércoles autoridades panameñas.

En los últimos tres años, más de un millón de migrantes en busca del "sueño americano" cruzaron el llamado Tapón del Darién que se extiende entre Panamá y Colombia. Pero muchos murieron a causa de animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realiza visita en la valla fronteriza que es pintada de color negro para impedir el ingreso de inmigrantes.
NUEVA MEDIDA

EEUU pinta de negro la valla fronteriza, busca elevar la temperatura para impedir el paso de migrantes
Una ley en Zimbabue prohíbe a tribunales aplicar pena de muerte. 
INMIGRACCIÓN

¿Puede un migrante ser condenado a la pena de muerte en Estados Unidos?

Con las deportaciones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, cesó el flujo migratorio en la selva del Darién, pero quedan cuerpos sin reclamar en varios cementerios de Panamá.

"Nosotros tenemos aproximadamente 220 restos humanos que han sido enterrados o inhumados en cementerios; estamos hablando de cadáveres casi completos", señaló el director del Instituto de Medicina Legal, José Vicente Pachar.

Cientos de cuerpos en la selva

Estos cuerpos fueron encontrados "en estado de descomposición" en ríos o senderos del Darién, dijo Pachar, quien estimó que todavía debe haber otros "cientos" de cadáveres de migrantes en la jungla.

"No tenemos ni la capacidad ni los recursos" para recorrer toda la selva en busca de restos humanos, porque es una "tarea descomunal", añadió.

Según el funcionario, la mayoría de los cadáveres sin identificar están en un panteón construido en 2023 —en plena crisis migratoria— en una aldea del Darién mediante una donación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Forenses para identificarlos

Pachar explicó que a estos cuerpos se les ha "extraído material" para intentar identificarlos. Con tal fin, un equipo de expertos forenses argentinos llegará a Panamá en los próximos meses.

Si un resto es identificado, las autoridades panameñas contactarán a sus familiares o al gobierno de su país para la eventual repatriación.

La mayoría de los migrantes que cruzaban la jungla eran venezolanos, aunque también había haitianos, ecuatorianos, colombianos y chinos. También de otros países asiáticos y africanos.

Hasta el momento se ha podido determinar que algunos migrantes fallecidos "eran venezolanos, ecuatorianos, algunos colombianos y otro de Sri Lanka o de algún país africano", aunque no han sido identificados, explicó Pachar.

En testimonios recogidos en los últimos años, muchos migrantes declararon haber visto cadáveres en su travesía por el Darién.

FUENTE: AFP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

El controversial patrocinador del socialismo y los llamados movimientos progresistas en decenas de países.
CASA BLANCA

Trump: El multimillonario Soros y su hijo "deben ser enjuiciados por su enorme daño a EEUU"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

