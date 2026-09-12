Cámara de Diputados de Perú reconoce lucha de la Asamblea de la Resistencia Cubana

MIAMI.- La Cámara de Diputados de Perú aprobó una moción que reconoce la labor de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) en favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano.

La iniciativa fue presentada por el diputado Diethell Columbus Murata, miembro del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, y saluda a todos los integrantes de la coalición en la persona de su secretario general, el Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat.

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La moción resalta la “perseverancia, compromiso y sostenida labor” de las organizaciones y activistas que conforman la ARC, tanto dentro como fuera de la Isla, frente al régimen comunista que impera en Cuba.

Solidaridad con la causa cubana

Columbus Murata compartió en su cuenta de Instagram el momento en que presentó la moción ante la Cámara de Diputados y reiteró su respaldo a quienes luchan por una transición democrática en Cuba.

“Hace unos días presenté esta moción para que la Cámara de Diputados salude, felicite y reconozca la extraordinaria labor que realizan todos y cada uno de los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Todos en América Latina queremos una Cuba libre, una Cuba próspera”, afirmó el legislador peruano.

“Gracias a la moción que presenté, hoy reconocimos en la Cámara de Diputados a la Asamblea de la Resistencia Cubana por su firme defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba. Su lucha nos recuerda que la libertad no se negocia: debe defenderse todos los días”, añadió.

La iniciativa parlamentaria también expresa solidaridad con los cubanos que, por medios cívicos y pacíficos, mantienen su aspiración de construir una nación libre, democrática y plural.

Asimismo, reafirma el compromiso con principios fundamentales como la dignidad humana, la libertad de expresión y la participación política, en momentos en que el régimen de La Habana intensifica la represión y mantiene encarcelados a cientos de presos políticos.

Agradecimiento de la ARC

Entretanto, la ARC agradeció al diputado Columbus Murata y a la Cámara de Diputados de Perú por el reconocimiento que considera un respaldo significativo a la causa de la libertad de Cuba.

La coalición señaló que la moción constituye un mensaje de solidaridad para todos sus miembros y para quienes, desde la Isla, enfrentan la represión y reclaman el fin de la dictadura.

El acuerdo dispone que el reconocimiento sea transmitido al Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat para conocimiento de las organizaciones e integrantes que conforman la ARC.