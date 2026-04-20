lunes 20  de  abril 2026
ALIANZA

Chile y EEUU firman memorando de entendimiento para explotación de minerales críticos

Dentro de los acuerdos, Estados Unidos aportará a Chile un millón de dólares para dotar a la policía civil de mayor tecnología

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, interviene durante la firma de los acuerdos entre Chile y Estados Unidos en materia de minería y seguridad en Santiago, el 20 de abril de 2026.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, interviene durante la firma de los acuerdos entre Chile y Estados Unidos en materia de minería y seguridad en Santiago, el 20 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO.- Chile y Estados Unidos firmaron este lunes un memorando de entendimiento para explotar minerales críticos como el cobre o el litio, así como tierras raras, claves para fabricar tecnología de punta y vehículos eléctricos.

Estados Unidos busca acercarse a países productores de estas materias primas, en un contexto de transición energética global y de competencia con China, que actualmente tiene una posición dominante en este mercado.

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El memorando o protocolo de intenciones firmes representa un paso adicional hacia un acuerdo bilateral en esta materia, explicó la Cancillería chilena.

El documento "permitirá proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global", dijo el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, en la ceremonia de suscripción en la sede del ministerio.

Por parte de Estados Unidos participó el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas DiNanno.

Durante la ceremonia, los dos países firmaron, además, un acuerdo de seguridad, por medio del cual Estados Unidos le aportará a Chile un millón de dólares para dotar a la policía civil de mayor tecnología para ayudar a combatir el crimen organizado.

Productor de cobre

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un cuarto de la oferta global, y el segundo de litio. En contraste, su participación en el mercado de tierras raras es marginal.

De acuerdo con la Cancillería chilena, el memorando "permite ordenar una agenda de cooperación concreta en ámbitos como financiamiento, innovación y desarrollo productivo".

No se trata de un "tratado ni de un acuerdo vinculante, sino de un marco de cooperación que permite identificar oportunidades, facilitar inversión y promover mejores prácticas", señalaron,

Chile "mantiene plenamente su soberanía sobre los recursos naturales, sus decisiones regulatorias y sus procesos de autorización", agregó la institución en un documento explicativo.

Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para la industria electrónica, los vehículos eléctricos, los generadores eólicos, la robótica y la inteligencia.

FUENTE: Con información de AFP

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