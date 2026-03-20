México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.

CIUDAD DE MÉXICO .- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció este viernes el envío por barco de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria hacia Cuba , en medio de la profunda crisis económica y energética que enfrenta la isla.

La mandataria indicó que la embarcación partirá desde el puerto de Veracruz y se sumará a otros tres envíos realizados en febrero, cuando México despachó más de 3,000 toneladas de víveres hacia la isla caribeña.

ACTIVISMO Rubén Blades se pronuncia sobre la crisis en Cuba en el festival South By Soutwest

Sheinbaum también señaló que su gobierno continúa evaluando alternativas para enviar combustible a Cuba, aunque afirmó que busca hacerlo sin afectar a México, ante las posibles sanciones que Washington ha advertido contra los países que suministren petróleo al régimen de La Habana.

En paralelo, en el puerto de Progreso, en el estado de Yucatán, se prepara la salida de otra embarcación con unas 30 toneladas de provisiones recolectadas por organizaciones no gubernamentales, que también planean trasladar ayuda hacia la isla.

La gobernante mexicana se refirió a este convoy y aseguró que la Secretaría de Marina trabaja para que los activistas cuenten con todos los permisos y las condiciones de seguridad necesarias para zarpar. Periodistas presentes en el puerto constataron que miembros de la Marina autorizaron la salida de la embarcación.

Crisis económica en la isla

El envío de ayuda ocurre en medio de la profunda crisis que atraviesa Cuba, agravada por la reducción del suministro de petróleo procedente de Venezuela tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La escasez de combustible ha provocado apagones frecuentes, un sistema de transporte prácticamente paralizado y una fuerte inflación, lo que ha profundizado las dificultades económicas que enfrenta la población en la isla.

FUENTE: Con información de AFP