viernes 20  de  marzo 2026
POLÍTICA

México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

El anuncio del gobierno mexicano ocurre mientras la crisis energética y la escasez golpean con fuerza a la isla caribeña

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes el envío por barco de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria hacia Cuba, en medio de la profunda crisis económica y energética que enfrenta la isla.

La mandataria indicó que la embarcación partirá desde el puerto de Veracruz y se sumará a otros tres envíos realizados en febrero, cuando México despachó más de 3,000 toneladas de víveres hacia la isla caribeña.

Lee además
La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 
PRESIÓN

"No estamos planeando una invasión en Cuba", dice alto oficial de EEUU
El ícono de la salsa, Rubén Blades, posa en la alfombra roja del estreno de la película Campeón Gabacho, en el festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas, (EE.UU).
ACTIVISMO

Rubén Blades se pronuncia sobre la crisis en Cuba en el festival South By Soutwest

Sheinbaum también señaló que su gobierno continúa evaluando alternativas para enviar combustible a Cuba, aunque afirmó que busca hacerlo sin afectar a México, ante las posibles sanciones que Washington ha advertido contra los países que suministren petróleo al régimen de La Habana.

En paralelo, en el puerto de Progreso, en el estado de Yucatán, se prepara la salida de otra embarcación con unas 30 toneladas de provisiones recolectadas por organizaciones no gubernamentales, que también planean trasladar ayuda hacia la isla.

La gobernante mexicana se refirió a este convoy y aseguró que la Secretaría de Marina trabaja para que los activistas cuenten con todos los permisos y las condiciones de seguridad necesarias para zarpar. Periodistas presentes en el puerto constataron que miembros de la Marina autorizaron la salida de la embarcación.

Crisis económica en la isla

El envío de ayuda ocurre en medio de la profunda crisis que atraviesa Cuba, agravada por la reducción del suministro de petróleo procedente de Venezuela tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La escasez de combustible ha provocado apagones frecuentes, un sistema de transporte prácticamente paralizado y una fuerte inflación, lo que ha profundizado las dificultades económicas que enfrenta la población en la isla.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

El comunismo cayó en Europa. También caerá en Cuba

Autoridades trasladan a Ecuador a presunto implicado en el magnicidio de Fernando Villavicencio

Cristiano Ronaldo, baja con Portugal: no jugará los amistosos ante México y Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 
JUSTICIA

Presidente colombiano Gustavo Petro es investigado penalmente en EEUU, según New York Times

Accidente en Calle Ocho, en la Pequeña Habana, el 19 de marzo de 2026. 
INCIDENTE VIAL

Accidente de tránsito durante manifestación en Miami deja tres personas convalecientes

Wilmer Ruperti, magnate naviero y contratista del régimen venezolano.
ALIADOS

SEBIN detiene a Wilmer Ruperti, aliado de Maduro

Próxima audiencia de Nicolás Maduro será el 26 de marzo. (AFP)
VENEZUELA

Defensa de Maduro pide de nuevo desechar acusación en su contra

La relaciones entre Washington y Caracas han mejorado desde el 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro. (Departamento de Interior de EEUU)
RELACIONES

EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela, sin "riesgo de detención injustificada"

Te puede interesar

El Departamento del Tesoro acusa a esta red de abrazar la violencia en el Líbano (AFP)
TERRORISMO

EEUU sanciona a una red internacional de financiamiento de Hezbolá

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Wilmer Ruperti, magnate naviero y contratista del régimen venezolano.
ALIADOS

SEBIN detiene a Wilmer Ruperti, aliado de Maduro

La entrada de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 13 de agosto del 2019.
JUSTICIA

Gobierno de EEUU demanda a Harvard por permitir el "antisemitismo"

Una estación de gasolina de la compañía Chevron.
CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES

Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

Próxima audiencia de Nicolás Maduro será el 26 de marzo. (AFP)
VENEZUELA

Defensa de Maduro pide de nuevo desechar acusación en su contra