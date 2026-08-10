Jubilados venezolanos piden a la opositora Dinorah Figuera inclusión en el diálogo político

La exdiputada opositora Dinorah Figuera asiste a una reunión del proceso de diálogo político entre representantes del gobierno y la oposición en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, el 7 de agosto de 2026

CARACAS.- Representantes de jubilados y pensionados en Venezuela expusieron este lunes su "situación crítica" a la dirigente Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora en el diálogo que mantiene con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en busca de una transición política.

Una representación del Comité de derechos humanos para la defensa de pensionados, jubilados y adultos mayores se reunió con Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, para denunciar las deterioradas pensiones que reciben por menos de un dólar y la falta de acceso a la atención médica.

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"Exponemos la violación sistemática de los DDHH de este sector vulnerable de la población venezolana, condenados a una pobreza extrema, caracterizada por fallecimientos producto de la desnutrición, falta de medicamentos y control médico por un ingreso insuficiente", según un comunicado del Comité difundido el lunes.

Los jubilados y pensionados son los más golpeados por la dura crisis económica del país, caracterizada por una alta inflación y constante devaluación de la moneda local.

El salario mínimo oficial para los adultos mayores es de solo 0,17 centavos de dólar mensuales (130 bolívares), frente a una canasta básica alimentaria de 754,45 dólares para una familia de cinco integrantes, de acuerdo con estimaciones privadas.

El gobierno trata de compensar la diferencia con bonos equivalentes a unos 70 dólares para los pensionados y de 130 dólares a los jubilados exfuncionarios del estado.

La petición de los jubilados se suma a la del gremio periodístico que también pidió participar en las negociaciones iniciadas el jueves en Caracas, y que cuentan con el respaldo de Estados Unidos. Esta previsto que las partes se reúnan nuevamente este lunes. Esta primera ronda de sesiones concluirá el 12 de agosto, según informaron los negociadores en un comunicado conjunto.

Diálogo hermético

El proceso inició siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense y de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina de Venezuela, que ejerce bajo fuerte presión de Estados Unidos. Las conversaciones se desarrollan sin la presencia de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien no fue invitada, pero ha dicho que no se opondrá a este diálogo.

La semana pasada, Dinorah Figuera recibió a una delegación del sindicato de la prensa venezolana que denunció restricciones a los medios en la cobertura de las conversaciones entre gobierno y oposición, así como la agresión a una reportera.

Figuera sostuvo que este proceso busca cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, en el órgano electoral nacional y una reivindicación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El diálogo ha estado marcado por el hermetismo sobre los avances de las negociaciones, que incluirán además el tema de los sismos del 24 de junio.

FUENTE: Con información de AFP