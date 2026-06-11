jueves 11  de  junio 2026
CAMPAÑA

Candidato izquierdista de Colombia, dispuesto a revisar política de paz de Petro

Iván Cepeda aseguró que las modificaciones surgirán de un “acuerdo nacional” con diferentes actores políticos y sociales, aunque no dio más detalles

Iván Cepeda anuncia que hará equilibrios con los cambios a la politica de paz. (AFP)

Iván Cepeda anuncia que hará "equilibrios" con los cambios a la politica de paz. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, afirmó este jueves,11 de junio, estar dispuesto a hacer los “cambios” que sean “necesarios” a la política de paz del mandatario Gustavo Petro, de la cual él mismo fue artífice.

La continuidad de la llamada “paz total”, con la que el gobierno intentó negociar con los grupos armados en medio de un pico de violencia, es una de las propuestas más controvertidas del senador oficialista de 63 años de edad, para el balotaje del 21 de junio.

Lee además
Abelardo De la Espriella
Política

Trump promete que Colombia tendrá el "apoyo total" de EEUU si gana la presidencia De la Espriella
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 
POLÍTICA

¿Cuál es el procedimiento para suspender a un presidente en Colombia?

Su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella que ganó la primera vuelta del 31 de mayo por estrecho margen, promete mano dura para combatir al narcotráfico en el país que más produce cocaína del mundo.

“Nosotros vamos a hacer los cambios necesarios, por supuesto, haremos un equilibrio”, afirmó Cepeda durante una entrevista en Bogotá a diez días del balotaje frente al abogado millonario de 47 años de edad.

Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos, aseguró que esas modificaciones a la política de paz surgirán de un “acuerdo nacional” con diferentes actores políticos y sociales del país, aunque no dio más detalles.

Petro extendió una oportunidad de firmar la paz a guerrilleros, paramilitares y otros narcotraficantes como el poderoso cartel del Clan del Golfo y los rebeldes del ELN.

Sin embargo, a dos meses de dejar el poder el 7 de agosto ninguna de esas conversaciones llegó a acuerdos concretos.

Las agrupaciones ilegales más importantes aumentaron en número de miembros y desafiaron al gobierno con múltiples ataques con drones y coches bomba en medio del peor pico del conflicto armado desde que la guerrilla FARC firmó la paz en 2016.

Cepeda promete paz

Cepeda promete mantener esa política de negociación en medio de críticas de la oposición y llamados de atención de defensores de derechos humanos por el deterioro de la situación humanitaria en extensos territorios.

“Yo seré promotor de una política de paz”, añadió Cepeda.

En la campaña para el balotaje, la izquierda retiró su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en un intento por acercarse a un sector de los electores de centro.

De la Espriella, cuyas principales banderas son la construcción de megacárceles y los bombardeos militares, promete aliarse con Estados Unidos para golpear a las mafias.

El mandatario estadounidense Donald Trump anunció su respaldo al abogado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Colombia: El mal menor

Justicia de Perú envía a juicio a Roberto Sánchez antes de la segunda vuelta presidencial

Aberlardo de la Espriella agradece a Donald Trump el apoyo: "Juntos somos indestructibles"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hará historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Escalada del conflicto

Trump afirma que Irán le pidió detener los bombardeos en el segundo día de ataques defensivos

Foto de archivo durante el gobierno de Joe Biden, donde cientos de miles de niños llegaron a EEUU a través de bandas criminales.
JUSTICIA

Gobierno de Trump localiza e identifica a 146.000 niños inmigrantes "perdidos"

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma  
DELITO

España: Identifican a 5 menores de 11 y 12 años por agresión sexual a compañera de clase

Arrestados en Miami-Dade acusados de abuso de menores. 
TRAS LAS REJAS

Fiscalía arresta a 12 personas por intentar abusar de menores en Miami-Dade

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
PRESIÓN

Marco Rubio anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET

Foto de archivo durante el gobierno de Joe Biden, donde cientos de miles de niños llegaron a EEUU a través de bandas criminales.
JUSTICIA

Gobierno de Trump localiza e identifica a 146.000 niños inmigrantes "perdidos"

Rossie Cordero Stutz, sheriff de Miami-Dade.
AL FÚTBOL EN AUTOBÚS

Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

Matthew Castillo asumirá oficialmente sus funciones el próximo 15 de junio y será juramentado días después durante una ceremonia pública.
ANUNCIO

Doral designa nuevo jefe policial tras debate por arrestos migratorios y apoyo a ICE