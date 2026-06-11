Candidato izquierdista de Colombia, dispuesto a revisar política de paz de Petro

Iván Cepeda anuncia que hará "equilibrios" con los cambios a la politica de paz. (AFP)

BOGOTÁ.- El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, afirmó este jueves,11 de junio, estar dispuesto a hacer los “cambios” que sean “necesarios” a la política de paz del mandatario Gustavo Petro, de la cual él mismo fue artífice.

La continuidad de la llamada “paz total”, con la que el gobierno intentó negociar con los grupos armados en medio de un pico de violencia, es una de las propuestas más controvertidas del senador oficialista de 63 años de edad, para el balotaje del 21 de junio.

POLÍTICA ¿Cuál es el procedimiento para suspender a un presidente en Colombia?

Política Trump promete que Colombia tendrá el "apoyo total" de EEUU si gana la presidencia De la Espriella

Su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella que ganó la primera vuelta del 31 de mayo por estrecho margen, promete mano dura para combatir al narcotráfico en el país que más produce cocaína del mundo.

“Nosotros vamos a hacer los cambios necesarios, por supuesto, haremos un equilibrio”, afirmó Cepeda durante una entrevista en Bogotá a diez días del balotaje frente al abogado millonario de 47 años de edad.

Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos, aseguró que esas modificaciones a la política de paz surgirán de un “acuerdo nacional” con diferentes actores políticos y sociales del país, aunque no dio más detalles.

Petro extendió una oportunidad de firmar la paz a guerrilleros, paramilitares y otros narcotraficantes como el poderoso cartel del Clan del Golfo y los rebeldes del ELN.

Sin embargo, a dos meses de dejar el poder el 7 de agosto ninguna de esas conversaciones llegó a acuerdos concretos.

Las agrupaciones ilegales más importantes aumentaron en número de miembros y desafiaron al gobierno con múltiples ataques con drones y coches bomba en medio del peor pico del conflicto armado desde que la guerrilla FARC firmó la paz en 2016.

Cepeda promete paz

Cepeda promete mantener esa política de negociación en medio de críticas de la oposición y llamados de atención de defensores de derechos humanos por el deterioro de la situación humanitaria en extensos territorios.

“Yo seré promotor de una política de paz”, añadió Cepeda.

En la campaña para el balotaje, la izquierda retiró su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en un intento por acercarse a un sector de los electores de centro.

De la Espriella, cuyas principales banderas son la construcción de megacárceles y los bombardeos militares, promete aliarse con Estados Unidos para golpear a las mafias.

El mandatario estadounidense Donald Trump anunció su respaldo al abogado.

FUENTE: Con información de AFP