Candidatura del opositor Edmundo González Urrutia no está en riesgo, según Ramón Guillermo Aveledo

“La candidatura de Edmundo González Urrutia no está en riesgo, porque en primer lugar fue aceptada por el CNE y emitida sin ningún inconveniente, así que no hay ninguna causal para que su candidatura sea anulada. En segundo lugar, tampoco hay argumento jurídico posible, ningún motivo legal ni constitucional para dejar sin efecto la tarjeta de la MUD. Y si eso se cometiera sería una gran arbitrariedad, perfectamente tonta, porque no anularía la candidatura al ser candidato de tres partidos”, aseveró Aveledo, considerado el “creador” de la tarjeta de la MUD, al referirse a las boletas del Movimiento Por Venezuela (MPV) y Un Nuevo Tiempo (UNT) en declaraciones que también suministró a medios.

“En caso extremo, bastaría con que esos dos partidos ratificaran su candidatura, lo cual es innecesario porque ya está inscrita como tal. Cada quien vota por la tarjeta que le provoca pero hay tres opciones para votar por Edmundo González Urrutia y es importante que lo tengamos presente”, puntualizó.

Aveledo además destacó que la tarjeta de la MUD es históricamente la más votada, según los registros electorales de Venezuela. “En la elección presidencial de 2013, Maduro contó con el Gran Polo Patriótico y la tarjeta de la Unidad (que respaldó a Henrique Capriles) sacó más votos que el PSUV. Ese es un hecho y no hay legitimación mayor que el respaldo popular cuando estamos hablando de elecciones, de democracia y participación política”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/moropeza_vv/status/1809925704953278889&partner=&hide_thread=false "No hay ninguna razón legal para anular la tarjeta de la Unidad que es la tarjeta más votada en la historia de Venezuela nunca el PSUV ha sacado ese número de votos" @aveledounidad #7Jul pic.twitter.com/sLTrI0XgIC — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) July 7, 2024

Equivocado ventajismo oficialista

El abogado y profesor, no obstante, señaló que siempre ha estado preocupado por la incertidumbre fomentada desde el poder, a pesar de que percibe que las cosas “marchan bien”.

Consideró que el ventajismo electoral es una “equivocación” que solo aumenta el respaldo y simpatías hacia el candidato opositor, lo mismo que ocurre cuando “hacen todas las trapacerías” contra la líder de oposición María Corina Machado.

Lo que está demostrado, dijo, es que el ventajismo "no ayuda a Maduro que ha insistido en dividir a la oposición y desanimar a los opositores, sin lograrlo, y que todo el gasto en fake news y mentiras en redes “ha sido plata perdida”.

“Eso no le ha hecho ni cosquillas a la candidatura de Edmundo González, es una candidatura impermeable a ese tipo de acusaciones y además no son creíbles”, apuntó.

Para Aveledo no habrá contratiempos en el camino electoral hacia el 28 de julio "si cada quien asume su responsabilidad", un aspecto que también destacó en declaraciones a medios.

"La esperanza es una fuerza contraria a la incertidumbre, pero la vacuna contra la incertidumbre es la responsabilidad. Si cada quien hace lo que le toca, los electores votan y los partidos hacen su trabajo, el CNE hace su trabajo y el Plan República cuida que las elecciones tengan seguridad para todo el mundo. Si cada quien hace su parte, no pasará nada, la gente se pronunciará y vendrá el veredicto de la ciudadanía que todos tendremos que acatar".

"Lo importante en la política es que la búsqueda de equilibrio y solución de los problemas prevalezca", dijo y, además, resaltó la importancia de que el país suramericano tenga credibilidad internacional. "Venezuela necesita mucha credibilidad porque para todo lo que hay que hacer en Venezuela hace mucha falta la confianza en el crédito de la expectativa favorable en la comunidad internacional".

FUENTE: Entrevista a Ramón Guillermo Aveledo