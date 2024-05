Capitán Luis de la Sotta denuncia patrón de torturas en la DGCIM

Señaló que la persecución en su contra se desató por denunciar la corrupción y politización dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pasó más de cinco años en la sede de la DGIM en Caracas y fue acusado de los delitos de traición a la patria, motín, instigación a la rebelión militar y delito contra el decoro militar.

"Me llevaron al primer sótano de la DGCIM, donde funciona la unidad de investigaciones penales y criminalísticas que estaba bajo el mando del Coronel Rafael Antonio Franco Quintero (ascendido en 2023 a General de División). Fui esposado con las manos hacia atrás causándome flagelación, me cubrieron el rostro con una carpeta asegurada con cinta de embalaje. Me introdujeron en un cuarto de dos por dos, totalmente oscuro llamado 'El Tigrito', una celda de tortura. Allí cuatro funcionarios miliares me torturaron física y psicológicamente durante cuatro días", narró el oficial el pasado 3 de mayo.

El capitán Luis de la Sotta denunció, ante el Panel de expertos de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad, las torturas sufridas en la DGCIM https://t.co/RUM6Bv3oJ4 pic.twitter.com/B41BBRIPwz — Monitoreamos (@monitoreamos) May 3, 2024

El Capitán Luis de la Sotta sostuvo que sus torturadores están identificados: El mayor Néstor Neptalí Blanco Hurtado, teniente de navío Abel Angola, capitán Jonathan Eduardo Becerra Requena y el teniente Saúl Méndez Calderón.

Tras escuchar el testimonio del militar y de otras víctimas, el Panel de Expertos de la OEA exigió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) examinar los delitos cometidos en Venezuela para avanzar en investigaciones contra quienes ejecutan estos crímenes y se emitan órdenes de captura.

Esquema de torturas

Ante la OEA, el capitán Luis de La Sotta señaló que hasta tuvo que comer "con las manos llenas de excrementos".

Asimismo, señaló: "Me asfixiaron con bolsas plásticas hasta provocarme sangrado en la nariz, me colocaron pistola en la sien simulando una ejecución, con palos me golpearon las costillas, rodillas y piernas, me privaron del sueño colocándome en posición de estrés, me golpeaban cada cierto tiempo, me aislaron, me gritaban y me inducían el miedo a morir, me privaron de comida, agua potable y mis medicamentos

"Tengo conocimiento que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se formó en Cuba para operaciones psicológicas", sostuvo.

En su relato, indicó que durante su detención perdió 25 kilos. El militar denunció ser víctima de persecución, detención arbitraria, desaparición forzada temporal, así como torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

FUENTE: Monitoreamos / VPitv/ TalCual