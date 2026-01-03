sábado 3  de  enero 2026
VENEZUELA

Caracas en silencio y bajo custodia luego de operativo militar de Estados Unidos

Las persianas color gris bajas de los negocios pintan el desierto panorama que se extiende en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU

Un partidario del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostiene un retrato suyo y otro del fallecido líder venezolano (1999-2013), Hugo Chávez, en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un silencio casi sepulcral y un fuerte olor a pólvora se adueñaron este sábado de Caracas luego de los bombardeos de Estados Unidos en la madrugada, en un "ataque a gran escala" tras el cual Donald Trump anunció la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Las persianas color gris bajas de los negocios pintan el desierto panorama que se extiende a lo largo de la capital. Unos pocos vehículos recorren las calles desoladas y se ven filas de compradores nerviosos, que dan algo de movimiento a la ciudad de seis millones de habitantes.

El Helicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Foro Penal advierte de la situación de los presos políticos en Venezuela tras captura de Maduro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 
SEGURIDAD

Colombia anuncia plan de emergencia fronterizo tras ataque de Estados Unidos a Venezuela

Agentes vestidos por completo de negro, con armas largas y lentes de sol, recorren el centro de Caracas, donde se ubican sedes ministeriales como el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, así como en las oficinas de la policía científica, el CICPC.

También recorren el Palacio de Miraflores, donde Maduro apenas días atrás ofrecía sus mítines musicales con improperios al imperialismo.

Tanto Maduro como su esposa Cilia Flores fueron capturados y sacados de Venezuela, según el presidente estadounidense Donald Trump. Delcy Rodríguez, la siguiente a cargo en la línea de mando, pide una fe de vida, mientras el paradero de ambos sigue sin conocerse.

Reclamos de oficialistas

Unos 500 de sus simpatizantes del chavismo piden saber de Maduro y Flores en las céntricas calles caraqueñas, donde se instaló una tarima con bocinas en las que resuenan canciones típicas de los actos chavistas.

"Que viva Nicolás Maduro", vociferan desde la tarima, "¡Que viva!", responde la multitud.

Katia Briceño, una profesora universitaria de 54 años, acudió en "defensa" de su país ante lo que considera una "barbarie".

"¿Cómo es eso que un Gobierno extranjero viene y se mete en el país y saca al presidente? Es una cosa absurda", se queja la señora afín al régimen narcoterrorista de Maduro.

"No fue tanta la sorpresa porque nosotros ya teníamos previsto que en cualquier momento nos podían atacar", cuenta a la AFP Pastora Vivas, miliciana de 65 años.

En el acomodado este de Caracas, largas filas se forman en las afueras de tiendas de comida, que venden sus bienes a puerta cerrada. Personas de todas las edades entran y salen nerviosas.

El picor de la pólvora aún molesta a los ojos. Los gases simulaban una neblina antes de romper el alba y muy pocos vehículos y motos cruzaban a alta velocidad la principal autopista de Caracas, que la conecta de este a oeste.

Cuando alrededor de las 02H00 locales se escucharon las primeras explosiones en Caracas, vecinos se asomaron por sus terrazas y balcones para ver de dónde provenían los sonidos de aeronaves que surcaban el cielo.

Las ventanas temblaron por las ondas expansivas que se sintieron en diversos puntos de la capital.

"Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa", contó bajo anonimato un residente del barrio Coche, cercano a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de la ciudad que fue impactado.

FUENTE: Con información de AFP

