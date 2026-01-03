sábado 3  de  enero 2026
Foro Penal advierte de la situación de los presos políticos en Venezuela tras captura de Maduro

La ONG alertó que el régimen chavista mantiene incomunicados a los reclusos en un contexto de máxima tensión en este momento en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La ONG Foro Penal alertó este sábado sobre la situación de los presos por motivos políticos en Venezuela y advirtió que su condición es “particularmente vulnerable” en medio de la captura de Nicolás Madura y su esposa Cilia Flores, ejecutada por el gobierno de Estados Unidos.

“En estos momentos de incertidumbre, hacemos un llamado al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela”, expresó el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Himiob destacó que la organización no dispone de información actualizada sobre el estado de los detenidos y advirtió que el aislamiento al que permanecen sometidos incrementa su nivel de riesgo.

"Aislamiento total"

“No tenemos información sobre su situación actual y el aislamiento los hace particularmente vulnerables”, señaló, al tiempo que aseguró que el Foro Penal mantiene contacto permanente con los familiares y activó su sistema de guardia continua.

La advertencia se produce un día después de que la ONG informara sobre la excarcelación de 44 presos políticos, entre ellos 42 hombres y dos mujeres. Estas liberaciones se suman a otras 61 registradas el pasado 29 de diciembre, de acuerdo con los datos de la organización.

Según el balance anual publicado por Foro Penal el 20 de diciembre, hasta el 15 de ese mes se contabilizaban al menos 902 personas detenidas en Venezuela por razones políticas, en un contexto marcado por la represión sistemática del régimen chavista contra la disidencia.

