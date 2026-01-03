Cronología política Venezuela: Desde el 28 de julio hasta la salida de Maduro

Lo que comenzó el 28 de julio de 2024 como una jornada de esperanza electoral para millones, se transformó en el punto de inflexión más crítico de la historia contemporánea de Venezuela. A diecisiete meses de aquel evento, el país navega hoy en una realidad política dibujada desde las garras del régimen y la resistencia democrática.

Más de 500 días han pasado marcados por la consolidación del control institucional del oficialismo y una oposición que diseñó una estrategia sólida desde el exilio y la resistencia interna.

La crisis actual tiene su génesis en la noche del 28 de julio. Por primera vez y gracias al liderazgo político de María Corina Machado, la oposición contó con las actas electorales que le permitió demostrar al mundo la irrefutable victoria de Edmundo González Urrutia. Sin embargo, tras el cierre de las mesas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro, cerró su página web oficial y no mostró las pruebas de su veredicto.

El juego apenas comenzaba, de la mano de la plataforma Plataforma Unitaria Democrática se logró la publicación de más del 80% de las actas de escrutinio. La legitimidad quedó en entredicho. La Comunidad Internacional se pronunció exigiendo a Maduro reconocer la victoria de González Urrutia, mostrar las actas y avalar el proceso electoral.

La respuesta estatal no se hizo esperar: la denominada "Operación Tun Tun" resultó en una cifra récord de detenciones arbitrarias, mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mostraba el resultado oficial mediante una sentencia de "peritaje" que la ONU y el Centro Carter calificaron de carente de independencia.

Tras varias semanas refugiado primero en la Embajada de los Países Bajos y luego en la de España en Caracas, Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela rumbo al exilio en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas con destino a Madrid. El dirigente opositor calificó su salida como un acto de “coacción y chantaje”, ocurrido después de que las autoridades emitieran una orden de captura en su contra. Su traslado fue posible tras negociaciones entre el gobierno de Pedro Sáhez y el régimen venezolano, que finalmente concedió un salvoconducto.

Ya instalado en territorio europeo, González Urrutia ha asumido un rol activo como portavoz internacional de la oposición, denunciando el asedio judicial en su contra y buscando respaldo para el reconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio.

28 de agosto de 2024. Machado se va a la clandestinidad

La última aparición masiva de María Corina Machado en las calles de Caracas. En medio de antes de que el asedio judicial y la persecución se intensificaran al punto de obligarla a mantenerse refugiada en un lugar secreto.

El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro consolida su dictadura

En un acto cerrado, completamente acorralado y contando con el apoyo de sus aliados, los dictadores de Cuba y Nicaragua, Maduro asumió un nuevo mandato ilégitimo de seis años (2025-2031) frente al TSJ, en un acto que profundizó el aislamiento diplomático con Occidente, pero que ratificó su control sobre el mando militar y las instituciones del Estado.

Tras una permanencia de 412 días en la Embajada de Argentina en Caracas y bajo un constante asedio por parte de la policía política de Maduro, un grupo de seis colaboradores cercanos del equipo de trabajo de María Corina Machado, a quienes se les impidió abandonar la legación diplomática argentina en Caracas, lograron salir de la sede diplomática gracias a una estratégica labor en la que participó el gobierno de Estados Unidos.

25 de mayo 2025, elecciones sin participación ciudadana

En un contexto marcado por la crisis democrática y la desconfianza ciudadana, la oposición mayoritaria encabezada por María Corina Machado hizo un llamado explícito a la abstención, deslegitimando de raíz la nueva convocatoria electoral para los comicios regionales y legislativas. Con una participación históricamente baja y los principales símbolos opositores judicializados, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) retomó el control absoluto de la Asamblea Nacional y de casi la totalidad de las gobernaciones, cerrando el círculo de poder territorial.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, puso en marcha el despliegue más grande jamás visto en aguas del caribe, ello con miras a acabar con la red de narcotráfico encabezada desde el Cartel de los Soles en Caracas. Para ello, se llevó a cabo la iniciativa denominada "Lanza del Sur".

El despliegue naval, enmarcado en la operación denominada "Lanza del Sur", estuvo encabezado por el portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford (CVN-78), la joya de la corona de la Armada estadounidense. Junto a él, se posicionaron destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, específicamente el USS Donald Cook (DDG-75) y el USS Carney (DDG-64), además del buque de combate litoral USS Freedom (LCS-1), diseñado para maniobras en aguas poco profundas. En total, se estima que Washington movilizó a cerca de 10,000 efectivos militares hacia la región del Caribe, incluyendo un contingente de 2,200 Marines de la Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra, destinados a operaciones de respuesta rápida y vigilancia costera.

En el ámbito operativo, estas embarcaciones han ejecutado maniobras de intercepción de alta precisión contra las llamadas "narco-lanchas" (o lanchas rápidas go-fast) que operan en las rutas del Caribe central. Utilizando helicópteros MH-60R Seahawk equipados con francotiradores y drones de vigilancia persistente, las fuerzas estadounidenses han logrado neutralizar múltiples cargamentos de narcóticos, alegando que estas redes de tráfico son una fuente de financiamiento directo para estructuras irregulares vinculadas al Estado venezolano. Estas operaciones no solo han servido para incautar toneladas de alcaloides, sino que han funcionado como un mecanismo de control de tráfico marítimo, restringiendo efectivamente el movimiento de embarcaciones sospechosas en un radio de acción que rodea las principales terminales petroleras y puertos estratégicos del país.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a María Corina Machado, convirtiéndola en la primera mujer venezolana en recibir esta distinción. Se le otorgó el premio por su "valiente lucha por la restauración de la democracia en Venezuela" y su compromiso con la resistencia pacífica a pesar de la persecución judicial y su situación de clandestinidad.

A pesar de no haber podido recibir su premio personalmente, María Corina Machado logró escapar de Venezuela en una operación clandestina y llegar a Noruega.

La pronta aparición de Machado en el balcón del hotel en Oslo la confirmó Ana Corina Sosa, su hija, quien recibió el Nobel en nombre de su madre. En una entrevista concedida a la periodista venezolana Carla Angola, expresó que el reencuentro familiar y ciudadano es inminente.

“Ella está emocionada, no se lo puede creer. No solamente por reunirse con nosotros, su familia, también por poder abrazar a los venezolanos. Poder sentir ese apoyo, la calidez, el calor”, afirmó.

Consultada sobre el momento del encuentro, agregó:

“Ella va a estar aquí. Va a venir a saludar desde este balcón con los venezolanos. Por favor, vengan a recibirnos juntos (…) Es un momento que vivimos todos los venezolanos. Es un momento de reencuentro que contamos horas, minutos, segundos. Ya pronto será realidad”.

Sosa, hace pocos minutos se asomó desde el Grand Hotel saludando a los presentes que hacen espera en sus adyacencias a la llegada de la Nobel de la Paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al dictador Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", dijo Trump en su red Truth Social.

