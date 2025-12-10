Cardenal Baltazar Porras denuncia retención y confiscación de su pasaporte por parte del régimen

El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, de Venezuela, llega a la quinta reunión de la congregación en el Vaticano, el 28 de abril de 2025.

CARACAS.- El cardenal venezolano Baltazar Porras Cardozo , arzobispo emérito de Caracas, denunció este miércoles que funcionarios de inmigración del régimen chavista lo retuvieron, le impidieron viajar y confiscaron su pasaporte en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en medio de un procedimiento que calificó como arbitrario, humillante y violatorio de sus derechos como ciudadano y como dignatario de la Iglesia Católica.

El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el cardenal se disponía a viajar a Madrid para cumplir compromisos eclesiales y asistir a una ceremonia de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.

La denuncia fue expuesta por el propio prelado en un comunicado dirigido a los obispos de Venezuela, y confirmada en una declaración formal emitida por el Gran Priorato de dicha Orden en el país.

“No puede viajar”

En su comunicado, Porras relató que, al llegar a migración, el oficial de turno alegó fallas en el sistema y supuestos problemas con su pasaporte. Minutos después, le informaron que no podría viajar y lo obligaron a firmar documentos bajo la figura de “incumplimiento de normas para viajar”.

El cardenal denunció que no le permitieron fotografiar los documentos y que, al intentar hacerlo, fue amenazado con ser detenido. También aseguró que un funcionario lo siguió incluso cuando pidió ir al baño.

La situación escaló a la confiscación de su pasaporte venezolano, el cual no le fue devuelto. “Al final, lo único que me entregó fue el boarding pass para reclamar la maleta”, escribió.

Porras señaló que quedó solo fuera de la zona de pasajeros sin recibir instrucciones, y que nadie pudo informarle dónde se encontraba su documento.

“Violación flagrante del Derecho Internacional”

El Gran Priorato de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén en Venezuela emitió un comunicado en el que condenó lo ocurrido y lo describió como un “grave atropello”.

La institución confirmó que se impidió viajar al cardenal Porras pese a presentar su pasaporte del Estado Vaticano, emitido en condición de príncipe de la Iglesia; que fue sometido a requisa personal y revisión de equipaje con perros antidrogas y, por último, que su pasaporte venezolano fue confiscado y anulado sin explicación.

El Gran Priorato advirtió que estos hechos violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, citando explícitamente los artículos 29, 31 y 36, que protegen la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, su inmunidad jurisdiccional y la protección de sus efectos personales.

En este sentido, la Orden solicitó formalmente:

Que el Vaticano emita una protesta diplomática.

Que el Gran Priorato de España informe al Gran Maestre.

Que se restituyan de inmediato los documentos confiscados y se garantice la libertad de tránsito internacional del cardenal.

“Es algo que duele”

En su mensaje, el cardenal Porras lamentó que el incidente se produzca precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, y denunció que situaciones como esta se han vuelto frecuentes para los ciudadanos venezolanos.

“Es algo que duele porque atenta contra los derechos que tenemos como ciudadanos”, escribió, resaltando la campaña global “Sin información no hay derechos”.

También pidió evitar tergiversaciones, aseguró que no dará entrevistas sobre el caso, y llamó a mantener la esperanza y la serenidad en tiempos navideños.

Casos similares de prohibición de salida, confiscación de pasaportes y restricciones migratorias han sido denunciados por periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y miembros de la Iglesia en años recientes, en un patrón que organizaciones internacionales consideran parte del aparato represivo del régimen.

Este caso, ocurrió justo en el marco de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz 2025 a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recibido por su hija Ana Corina Sosa, ante la imposibilidad de llegar debido a la persecución del régimen de Maduro, que le impuso una prohibición de salida del país en 2014.

Sin embargo, el Cómite Nobel Noruego informó que la líder opositora habría logrado salir del país y se encontraba camino a Oslo para partiicpar en el resto de las actividades previstas en la agenda de los próximos días.

Según el The Wall Street Journal, Machado salió el martes de Venezuela a bordo de un bote con destino a Curazao para emprender el viaje a la capital noruega.

Cardenal Porras a los Obispos de Venezuela 10-12-25

FUENTE: Con información de comunicados