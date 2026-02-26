jueves 26  de  febrero 2026
Narcotráfico

EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa

Los hermanos Arzate Garcia son considerados "muy violentos" y figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos anunció este jueves dos recompensas de cinco millones de dólares para lograr la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, del cártel mexicano de Sinaloa, que desde hace 15 años controlan el narcotráfico en la fronteriza ciudad de Tijuana.

"A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos declaró el año pasado al fentanilo, un potente opioide, como un arma de destrucción masiva, y al cártel de Sinaloa como organización terrorista, recuerda el comunicado.

"Muy violentos"

Los hermanos Arzate García fueron acusados ante un tribunal en el sur de California en 2014, y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ambos son considerados "muy violentos".

El mundo del narcotráfico mexicano se vio alterado esta semana con la operación contra su principal figura, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho".

Este capo murió tras ser perseguido en una zona semirural cerca de Tapalpa, en el oeste de México.

La operación provocó la muerte de decenas de agentes policiales, soldados y sicarios que protegían a "El Mencho", y temores de nuevos enfrentamientos entre las organizaciones delictivas para ocupar su espacio.

Ola de violencia

La muerte de Oseguera provocó una reacción violenta inmediata del CJNG en amplias zonas del país. Autoridades estatales y federales reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos, incendios de comercios y ataques a infraestructura pública en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus decretó código rojo en todo el estado, activó la mesa de seguridad y ordenó la suspensión del transporte público. En Guadalajara se registraron incendios de vehículos, gasolineras y establecimientos comerciales, así como la colocación de artefactos metálicos para pinchar neumáticos en calles y carreteras.

FUENTE: Con información de AFP

