martes 24  de  marzo 2026
VENEZUELA

Chavismo reordena su cúpula y deja fuera a la esposa del presunto testaferro de Maduro, Alex Saab

La Asamblea Nacional anunció la designación de Mervin Maldonado como jefe de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, en lugar de Camilla Fabri

Alex Saab viajó a Venezuela luego del acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023.&nbsp;

Alex Saab viajó a Venezuela luego del acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023. 

AFP
Camilla Fabbri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos, asiste a una manifestación exigiendo la liberación de su esposo, el domingo 17 de octubre de 2021, en Caracas, Venezuela.&nbsp;

Camilla Fabbri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos, asiste a una manifestación exigiendo la liberación de su esposo, el domingo 17 de octubre de 2021, en Caracas, Venezuela. 

AP/Ariana Cubillos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La esposa del empresario colombiano acusado de ser testaferro del depuesto dictador Nicolás Maduro salió definitivamente del gobierno interino de Venezuela, tras el anuncio este martes de un nuevo encargado de un programa migratorio que dirigía.

La Asamblea Nacional anunció la designación de Mervin Maldonado como jefe de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, en lugar de Camilla Fabri.

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Fabri -de origen italiano- ya antes fue cesada como viceministra de Relaciones Exteriores. Su esposo, Alex Saab, también integró el gabinete de Maduro después de volver al país en 2023 en un canje de prisioneros con Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por lavado de dinero.

La cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez lo destituyó como ministro de Industrias el 16 de enero. Rodríguez asumió el poder tras la caída de Maduro, capturado en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero.

El empresario también salió del ente responsable de la captación de inversiones internacionales. No ha sido en visto en público desde entonces.

Recientemente se conoció que Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro, fue detenido en Venezuela. La información fue dada inicialmente por el canal Caracol, de Colombia.

La captura ocurrió en la madrugada de este miércoles 4 de febrero en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI. La detención ocurrió sobre las 2AM.

Saab se vinculó con el régimen venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para la dictadura de Maduro.

Era el encargado de las importaciones para el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a EEUU en 2021, donde enfrentaba cargos por lavado de dinero vinculados a contratos del programa estatal de alimentos CLAP.

Washington lo acusaba de mover cientos de millones de dólares mediante un esquema de corrupción y sobornos, mientras que el chavismo lo defendía como “enviado especial” y alegaba inmunidad diplomática.

En diciembre de 2023, Saab había sido liberado tras un canje de prisioneros entre ambos países, en el que Venezuela excarceló a ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio. Una negociación firmada y aprobada en la administración del expresidente demócrata Joe Biden.

FUENTE: Con información de AFP

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