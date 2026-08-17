¿Qué riesgos enfrenta Venezuela si el TSJ sigue subordinado al chavismo?

Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), al servicio del régimen de Nicol{as Maduro, Caryslia Rodríguez

El Supremo de Venezuela ordenó suspender todo el proceso de elecciones internas de la oposición en la que se escogió a María Corina Machado para enfrentar a Maduro, en 2023.

CARACAS.- La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió este lunes que la independencia judicial en Venezuela solo podrá recuperarse mediante un proceso de selección de magistrados “constitucional, transparente y basado en el mérito”.

La ONG instó a que se publiquen íntegramente los baremos de evaluación para la selección y se permita el acceso público a los expedientes de los postulados, más allá de la simple lista de nombres.

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En un comunicado difundido a través de la red X, Cepaz alertó: “La reconstrucción del Estado de derecho comienza por recuperar la independencia de sus jueces, y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso participativo y técnico”.

COMUNICADO | Exigimos que el proceso de selección de magistrados cumpla, como mínimo, con las siguientes garantías técnicas:



Publicación íntegra del baremo de evaluación, tal como lo exige el artículo 73 de la propia LOTSJ.



Acceso público a los expedientes de los… pic.twitter.com/KaLdSyzlgk — Cepaz (@_CEPAZ) August 17, 2026

El acuerdo político y sus implicaciones

El pasado miércoles, el chavismo y un sector de la oposición cerraron el primer ciclo de diálogo con dos presuntos acuerdos, entre ellos la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La medida busca responder a las críticas sobre la falta de imparcialidad del máximo tribunal, cuyos magistrados han sido señalados de servir al chavismo.

El TSJ fue protagonista en 2024, cuando convalidó los resultados presidenciales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El organismo, controlado por rectores afines al chavismo, declaró vencedor al ahora dictador depuesto, Nicolás Maduro sin publicar las actas completas, como exigía su propio cronograma.

La oposición, encabezada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció fraude y sostuvo que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de votos con base en más del 80 % de las actas recogidas.

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Requisitos legales y demandas de Cepaz

De acuerdo con la Constitución venezolana y la Ley Orgánica del TSJ, los aspirantes deben cumplir estrictos requisitos de honorabilidad, experiencia jurídica y trayectoria académica o judicial. Sin embargo, Cepaz considera que la práctica histórica de designaciones políticas ha debilitado la credibilidad institucional.

La ONG propuso la creación de un comité técnico independiente, con participación de especialistas nacionales e internacionales, que acompañe la evaluación de los candidatos. “Solo un proceso abierto y verificable permitirá recuperar la confianza ciudadana en la justicia”, señaló la organización.

Según el portal de noticias Infobae, la exigencia de Cepaz se interpreta como un intento de frenar la cooptación política del TSJ y abrir espacio a un sistema judicial más plural. Analistas consultados por medios locales advierten que la renovación del TSJ será una prueba de fuego para medir la credibilidad del diálogo entre chavismo y oposición.

La presión de Cepaz refleja la creciente demanda de transparencia en Venezuela, donde la justicia ha sido cuestionada por su subordinación al poder político venezolano.

FUENTE: Con información de EFE/Infoabe