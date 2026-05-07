jueves 7  de  mayo 2026
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La afición es el duodécimo jugador en el campo en el campeonato chileno

Chile es uno de los países de América Latina en los que las barras bravas representan verdaderamente al duodécimo jugador en el campo, y esto también se aplica a clubes menos conocidos a nivel mundial,

Esta vista aérea muestra a los hinchas de Colo Colo asistiendo al partido de la liga chilena de fútbol entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago

Esta vista aérea muestra a los hinchas de Colo Colo asistiendo al partido de la liga chilena de fútbol entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago

AFP

En comparación con la mayoría de los demás deportes, en Sudamérica el fútbol sigue siendo, en cierto sentido, un deporte del pueblo. Probablemente sea precisamente este arraigo en la cultura lo que lo hace tan apasionante y, por lo tanto, sujeto a las variables emocionales que, durante un partido, pueden influir en el resultado incluso más que la táctica, la técnica, la condición física y la estrategia.

No es casualidad que, a pesar del paso de las generaciones, todos los entrenadores de fútbol de todas partes del mundo y de todas las épocas históricas hayan coincidido siempre en un principio básico: para ser un gran futbolista, no basta con tener piernas ágiles y pies hábiles, también se necesita inteligencia y corazón. De hecho, la madurez emocional resulta necesaria en muchos casos para manejar mejor la presión del público y, sobre todo, para canalizar en el desempeño todo el apoyo de los aficionados.

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Por cierto, aún hoy en día, la ventaja de jugar en casa, en ciertos estadios, puede resultar decisiva, hasta el punto de influir incluso en el resultado final de un partido. No es casualidad que las cuotas recomendadas por sitios especializados, como la casa de apuestas chile, varíen según qué equipo juegue de local: los aficionados se consideran un verdadero jugador más, capaces de contribuir a cambiar el resultado de un partido, ya que influyen en el desempeño en el campo.

Debes saber, de hecho, que los corredores de apuestas establecen las cuotas previas al partido basándose en factores objetivos, entre los que se incluyen el estado de forma (en relación con los últimos 5 partidos disputados), la trayectoria general de la temporada, los resultados obtenidos en los últimos años y los de los enfrentamientos anteriores. Al parecer, según las cifras, en la Liga de Primera, el factor local puede inclinar la balanza de las cuotas hacia el equipo de casa, sobre todo si se trata de determinados estadios.

El factor campo en Chile

Si en este momento histórico del fútbol europeo —coincidiendo con el debilitamiento del movimiento Ultras y la aburguesamiento de las gradas— estamos asistiendo a una reducción constante de la influencia del factor local en los resultados de los partidos de fútbol, en Sudamérica casi todo sigue como antes. De hecho, muchos estadios siguen teniendo un impacto decisivo en el rendimiento de los jugadores.

En las cinco principales ligas europeas, esta regla sigue afectando a los clubes más destacados (claramente superiores al resto), pero mucho menos a los equipos de segunda, tercera y cuarta categoría. Una casi excepción la representa, curiosamente, el equipo español con el alma más sudamericana de todas: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que, por cierto, tras su victoria sobre el Barcelona, acaba de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones.

Si nos fijamos, en cambio, en las primeras 8 jornadas de la Liga de Primera, ya podemos extraer algunas conclusiones estadísticas. ¿Algunos ejemplos? En la tabla de clasificación todavía hay cuatro equipos invictos en casa, entre ellos Palestino, Cattolica, U. de Chile y Limache. En particular, el equipo dirigido por Víctor Rivero ha logrado la hazaña de sumar el máximo de puntos en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, con cuatro victorias, ningún empate y ninguna derrota.

También llama la atención la diferencia de goles que ha logrado el Limache ante su propia afición: nada menos que +10, fruto de 12 goles a favor y solo 2 en contra. Si pensamos que se trata de un estadio con una capacidad máxima de 7700 espectadores, nos damos cuenta de cuánto la pasión, el calor y la capacidad de animar al equipo de los hinchas chilenos merecen, con todo derecho, el papel de duodécimo jugador en la cancha. Si nos detenemos a observar con atención la vehemencia de los cánticos, tenemos la oportunidad de sentir de cerca la diferencia entre espectadores y hinchas.

Estos últimos se sienten involucrados de manera personal, hasta el punto de ser conscientes de que pueden desempeñar un papel importante en el resultado final. De hecho, los temas de los coros no siempre se centran únicamente en el apoyo a los colores y la camiseta, sino que a menudo se adaptan también al momento concreto del partido y a las consiguientes necesidades emocionales del equipo. ¿Necesita apoyo? ¿Necesita un empujón? Así es, los aficionados se conectan con el desempeño del equipo y, a veces, lo guían literalmente hacia la conquista de la portería contraria.

Las aficiones más apasionadas de Chile

Chile es uno de los países de América Latina en los que las barras bravas representan verdaderamente al duodécimo jugador en el campo, y esto también se aplica a clubes menos conocidos a nivel mundial, pero muy respetados, como la Universidad Católica y el Cobreloa. Sin embargo, las dos aficiones más apasionadas de Chile y más conocidas fuera de las fronteras chilenas son las del Colo-Colo y la Universidad de Chile, los dos equipos de Santiago, ¡que son grandes rivales entre sí!

En concreto, quien impulsa al Colo-Colo es la Garra Blanca, el grupo de ultras histórico, el más numeroso y, al mismo tiempo, el más antiguo de todo Chile, hasta tal punto que, sobre todo en el pasado, el Estadio Monumental se ha considerado en numerosas ocasiones casi «imposible de jugar». Sin embargo, sobre todo durante el derbi más apasionado de todo el país, las coreografías y los cánticos de la hinchada de la Universidad de Chile —conocida como Los de Abajo— recuerdan a toda América Latina que este es uno de los derbis más emocionantes de todo el continente.

Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.

FUENTE: colo colo

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