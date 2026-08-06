viernes 7  de  agosto 2026
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Chile anuncia amplia reforma constitucional para reforzar la seguridad contra el crimen organizado

El presidente José Antonio Kast dijo dará un marco legal más amplio a la seguridad, al celebrar la aprobación de los polémicos cambios económicos y tributarios

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anuncia la reforma sobre seguridad durante su alocución el 5 de agosto 2026

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anuncia la reforma sobre seguridad durante su alocución el 5 de agosto 2026

EFE/ Presidencia de Chile
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció una reforma constitucional enfocada en la seguridad que permita un marco más amplio para combatir el crimen organizado, tras lograr la aprobación de controvertidos cambios legales en materia económica y tributaria por parte del Parlamento.

Kast hizo el anuncio en una alocución en cadena nacional en momentos en que en Chile registra un incremento de bandas criminales y tensiones por la inmigración.

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"Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen", dijo el mandatario desde el Palacio de La Moneda.

Kast celebró la aprobación en el Parlamento de su polémica megarreforma tributaria y económica, con la que sorteó uno de sus últimos obstáculos legislativos y quedó a pocos pasos de convertirse en ley.

"Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer", añadió.

Contra el crimen organizado

El presidente chileno hizo énfasis en el crimen organizado en su país donde operan más de 10 organizaciones transnacionales, según indicó, y mencionó una serie de acciones para robustecer la lucha contra estas bandas.

"Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas", dijo.

Informó que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que trabaje junto al Congreso en medidas que denominó una Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible.

"Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes", señaló.

Chile está catalogado en el mapa contra la criminalidad como país de destino del tráfico de drogas desde se distribuye hacia Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos, y durante los últimos años ha servido de base de operaciones del crimen organizado.

Inmigrantes ilegales en la mira

También hizo referencia a la migración ilegal, la cual ha asociado en otras ocasiones con delitos cometidos en el país austral.

"Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile",

Mencionó otros aspectos que contemplará la reforma en un endurecimiento de su política de seguridad.

"Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes", explicó.

Pero advirtió que las áreas de su plan de gestión “no persiguen delitos aislados, persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero", agregó.

Además de modificaciones en el régimen penitenciario especial para narcotraficantes, aseguró que será incluido el decomiso de bienes en casos de flagrancia sin “excusas ni demoras”.

Reforma sin precedentes

Durante su mensaje, Kast calificó la reforma económica y tributaria como la más importante aprobada en Chile en los últimos 30 años.

"Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años", dijo.

Unos de los cambios legales planteados es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, mientras se espera la discusión en ambas Cámaras de los vetos del Ejecutivo a enmiendas impulsadas por la oposición, entre otros puntos.

"Esto abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos", afirmó el mandatario.

FUENTE: Con información de EFE

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