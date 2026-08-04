martes 4  de  agosto 2026
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Vozinha tras su arribo en Chile: "Siempre creí que era jugador de equipo grande"

El guardameta Vozinha, de 40 años, llegó el domingo a Chile para sumarse a Colo Colo después de retrasar varios días su viaje por problemas personales

El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, celebra tras la conclusión de un partido del Mundial ante España, el 15 de junio de 2026.

El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, celebra tras la conclusión de un partido del Mundial ante España, el 15 de junio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO.- Vozinha, arquero y una de las figuras de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, fue presentado este martes en Santiago como nuevo jugador de Colo Colo, el club más ganador del fútbol chileno y actual líder del torneo local.

El guardameta, de 40 años, llegó el domingo a Chile después de retrasar varios días su viaje por problemas personales. Pese a arribar durante la noche, fue recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto de Santiago, muchos de ellos con camisetas del club y entre cánticos de bienvenida.

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"(Siempre creí) que era jugador de equipo grande. Y cuando apareció Colo Colo, que es el equipo más grande de Chile, no hubo dudas", dijo a la prensa el portero, que utilizará el dorsal 29.

El jugador firmó un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Lionel Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.

Estrellato

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

"La Copa del Mundo es la mejor competición de fútbol del mundo. (...) Sabía que el Mundial podía traer muchas cosas grandes para mí", agregó el guardameta.

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal, una actividad que alternaba mientras daba clases de voleibol playa.

Su rendimiento en el Mundial de Norteamérica lo convirtió en una figura de alcance internacional y disparó su popularidad en redes sociales, donde su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a más de 29 millones.

"Estamos muy contentos de que Colo Colo esté en todas las páginas deportivas del mundo. Hemos puesto en la órbita mundial no solo al club, sino a la liga chilena", comentó este martes Aníbal Mosa, presidente de la institución.

Vozinha descartó sentirse presionado. "Presión es cuando estás enfermo o cuando no tienes para comer. Solo pienso en trabajar y ayudar al club para conseguir los objetivos", concluyó.

FUENTE: AFP

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