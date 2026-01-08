jueves 8  de  enero 2026
Retirada

Secretario de la ONU "lamenta" la salida de EEUU de múltiples organizaciones internacionales

La Casa Blanca anunció la retirada en total de 66 organizaciones internacionales que "ya no sirven a los intereses" estadounidenses

El presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por video durante la 80ª sesión del evento anual, el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario general de la ONU "lamenta" la salida anunciada por Estados Unidos de una treintena de organizaciones de la ONU, una de ellas sobre el clima, declaró el jueves su portavoz.

La Casa Blanca anunció la retirada en total de 66 organizaciones internacionales que "ya no sirven a los intereses" estadounidenses. El presidente Donald Trump firmó el miércoles un decreto para retirar a Estados Unidos; la mitad están vinculadas a la ONU.

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas, a las que acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano en cuestiones relacionadas con su seguridad, economía o soberanía.

Así lo recoge un memorando firmado por el mandatario que obliga a "todos" los Departamentos y agencias a no "participar" ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, alegando que "operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos".

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato.

Pagos pendientes de 2025

Antonio Guterres "lamenta el anuncio de la Casa Blanca sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse de varias organizaciones de las Naciones Unidas", declaró a la prensa Stéphane Dujarric, quien aseguró que estas seguirán "cumpliendo sus mandatos con determinación".

"Ya sea en materia de clima, protección de los niños contra la violencia o cuestiones de género, seguimos trabajando con determinación", insistió el portavoz.

Entre estos están la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), base de todos los acuerdos posteriores para luchar contra el calentamiento global, y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, referencia en materia de ciencia climática.

Washington también se retira del Fondo de Población de las Naciones Unidas, especializado en la salud maternoinfantil, ONU-Mujeres y la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

Ante la falta de Estados Unidos de abonar su parte del presupuesto ordinario de la ONU en 2025, Dujarric recordó que esos pagos son "una obligación legal" en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.

"promueven agendas globalistas"

La medida, señala el decreto, impedirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que "promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente", sino que este se asignará "mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes".

En esta línea, Trump denuncia que las organizaciones afectadas "socavan la independencia" de Washington, en particular, al promover "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos".

"Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones en estas organizaciones con escasos resultados, mientras que estas suelen criticar las políticas de Estados Unidos (...) Al abandonar estas entidades, el presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de 'America First' (Estados Unidos primero)", agrega el documento.

El texto recuerda que la Administración Trump ya ordenó la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) y prohibió cualquier financiación futura para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
