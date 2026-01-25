ONU exige cese de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana

NUEVA YORK.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió nuevamente el cese de los ataques de Rusia contra infraestructura energética crítica en Ucrania , después de un ataque masivo con más de 400 drones y misiles rusos efectuado la víspera sobre varias ciudades ucranianas, dejando a numerosas familias sin agua, calefacción y electricidad mientras el país hacía frente a temperaturas de hasta -20 °C.

"Este ciclo sistemático de ataques a la infraestructura energética viola el Derecho Internacional Humanitario y debe cesar. Los civiles deben estar seguros y abrigados en sus hogares y no vivir con el temor de las pérdidas que pueda acarrear la próxima ronda de destrucción", defendió el coordinador residente en Ucrania del organismo, Matthias Schmale, en un comunicado el sábado 24 de enero.

Subrayó que "los ataques contra las infraestructuras energéticas han dejado a muchas familias en condiciones de frío extremo", dibujando un escenario especialmente complejo para "muchas personas mayores y con discapacidad que se encuentran a menudo atrapadas en sus hogares sin electricidad ni calefacción, sin poder cocinar comidas calientes ni recargar sus dispositivos para mantenerse conectadas".

El funcionario de Naciones Unidas lamentó que, "desde principios de 2026, los residentes de Ucrania no han tenido respiro ante los ataques de las Fuerzas Armadas Rusas". Tanto los equipos de reparación como los trabajadores humanitarios deben lidiar con la bajas temperaturas en su intento de ayudar a las víctimas.

Sin electricidad

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, más de un millón de personas carecen actualmente de electricidad en Ucrania como consecuencia de los ataques rusos más recientes. De este total, alrededor de 800.000 personas se encuentran en Kiev, la capital, si bien esta no es la única ciudad que se ha visto afectada.

Estos últimos ataques tuvieron lugar durante las conversaciones de paz que se están celebrando en Emiratos Árabes Unidos, en las que participan delegados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Unos encuentros que han tenido lugar entre el viernes y el sábado y que han sido descritos como "constructivos" por el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, quien confirmó que se reunirán de nuevo con Rusia y Ucrania la semana que viene en Abu Dabi.

El encuentro del sábado duró aproximadamente tres horas y son las primeras conversaciones a tres meses de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos basándose en el plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La delegación ucraniana estaba encabezada por el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, mientras que la rusa está liderada por el jefe de los servicios secretos militares, el Departamento Central de Inteligencia de Rusia, Igor Kostiukov.

FUENTE: Con información de Europa Press